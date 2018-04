Rimini: da sabato 14 il terzo “Paleomeeting”

Tutto pronto per il più importante appuntamento italiano di Medicina e Nutrizione Evoluzionistica, quest’anno con un programma nutrito da coprire un giorno in più: due giornate ricchissime di formazione, condivisione e divertimento.

Il Paleomeeting 2018 si terrà sabato 14 e domenica 15 aprile a Rimini, presso la Sala Congressi dell’Hotel Touring, stessa location che lo scorso anno ha splendidamente accolto la “Comunità Paleo”, con gli oltre 200 partecipanti giunti da ogni parte d’Italia.

Il movimento culturale e scientifico della Paleodiet, che sta coinvolgendo sempre più medici, nutrizionisti ed operatori del benessere, e che sta cambiando la vita a milioni di persone nel mondo, scaturisce da una serie di ricerche scientifiche che hanno rivalutato la dieta dell’uomo primitivo. Alla base vi è il principio che gli esseri umani si sono evoluti come cacciatori-raccoglitori nel Paleolitico per 2,5 milioni di anni, cioè per circa 100.000 generazioni, periodo in cui si è forgiato in nostro DNA.

Ben poca cosa per i nostri geni sta rappresentando l’attuale Epoca Neolitica, iniziata solo 10.000 anni fa con sole 250 generazioni, l’avvento dell’agricoltura, dell’industrializzazione, dell’inquinamento e cambiamenti per i quali non siamo “geneticamente” pronti.

Da qui il concetto di discordanza evolutiva.

Medici, nutrizionisti, blogger, testimoni di rinascita parleranno di esperienze, di educazione, di ricerche scientifiche, di soluzioni pratiche che cambiano la vita delle persone donando benessere, forma fisica, lucidità mentale e performance, a patto di abbandonare le cattive abitudini indotte dalla società.

L’inquinamento, i cibi industriali, l’agricoltura, gli allevamenti intensivi, la sedentarietà, lo stress cronico sono le cause del degrado dell’essere umano e della più grande emergenza sanitaria della nostra storia, che stiamo vivendo proprio in questo momento.

Ribellarsi a tutto questo, riscoprendo ciò che ci ha permesso di divenire gli esseri più evoluti in natura e ricercare l’aggregazione della folta comunità Paleo italiana sono gli obiettivi prefissati dagli organizzatori dell’evento che, anche quest’anno, stanno dedicando le loro migliori energie per sbalordire tutti i partecipanti. E proprio Gianfranco Greco (Informatico e Blogger), Flavio Leonori (Consulente Nutrizionale e Sportivo) ed Angelo Rossiello (Ingegnere e Blogger) sono gli organizzatori del Paleomeeting.

Angelo Rossiello ha dato qualche spunto sul programma della due giorni di Rimini: “Posso dire che anche quest’anno avremo una grande interazione tra relatori e partecipanti, la collaudata comodità sia della Sala Congressi che delle aree ristoro, anche per gustare al meglio gli straordinari piatti della cucina salutare”.

“Gli argomenti trattati saranno di grandissimo interesse sia scientifico che divulgativo”, aggiunge il dott. Flavio Leonori. “Parleremo di problematiche cardiovascolari, di malattie autoimmuni, di permeabilità e microbiota intestinale, di alimentazione e neuropsichiatria infantile, di vitamina K2, di ipocloridria, di igiene domestica, di prevenzione dei tumori e molto altro. Tutti argomenti estremamente interessanti, rivisti in chiave funzionale ed evoluzionistica”.

Saranno riproposti lo spazio dedicato alla Tavola Rotonda, con i nostri esperti che potranno rispondere ai quesiti posti dei presenti, e l’estrazione di premi ed omaggi per tutti.

Nella serata del Sabato si terrà l’Assemblea Annuale della SIMNE, la Società Italiana di Medicina e Nutrizione Evoluzionistica che si sta affermando come Società Scientifica deputata alla divulgazione e difesa degli stessi principi ispiratori del Paleomeeting ed è stata presentata lo scorso anno.

Info:

https:/goo.gl/CLgfDJ

Iìl programma:

https://goo.gl/mJZJZU

Prenotazioni:

https://goo.gl/yxsLuN