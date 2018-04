Rimini: sabato la Marcia per la Scienza del circolo UAAR

Anche quest’anno il Circolo UAAR di Rimini partecipa alla Marcia per la Scienza, un evento internazionale (qui il sito March for Science) con appuntamenti in tutto il mondo e che ha l’intenzione di promuovere e difendere la cultura scientifica, oggetto di sempre più frequenti ‘attacchi’, ed il suo prezioso ruolo come patrimonio collettivo.

Saranno nuovamente con noi gli amici del CICAP: Silvano Cavallina e Stefano Marcellini ci condurranno in un interessante percorso su informazione – e disinformazione – dal titolo “L’ho letto su internet, me l’ha detto un amico, l’ho visto in tv: il metodo scientifico per districarsi nel mondo del sentito dire”.

Partecipa all’evento anche la Chiesta Pastafariana dell’Area Pasta Romagna.

L’appuntamento è sabato 14 aprile alle ore 18.00 in Via Costantino Nigra 26, Rimini (presso sede ISUR).