Rimini: sabato Pier Giorgio Pasini in Cineteca con il suo libro sull’arte riminese

Torna alla Biblioteca Gambalunga il più autorevole degli storici dell’arte riminese, il professor Pier Giorgio Pasini, ospite di “Libri da queste parti”, sabato 22 aprile alle ore 17 nella sala della Cineteca comunale, in via Gambalunga. L’incontro completa la trilogia del ciclo ideato dall’editore Panozzo con il titolo interrogativo “Un bel tempo andato? Vivere a Rimini nel dopoguerra”, pensato come contributo alla conoscenza della storia riminese del secondo ‘900.

Si parlerà del libro Vicende del patrimonio artistico riminese, di Pier Giorgio Pasini, edito da Panozzo nel 2010 nella collana “Microstorie” come riproposizione di un saggio pubblicato nel 1978 all’interno di un più corposo lavoro di studio condotto assieme a Mario Zuffa. Un testo ancora di grande autorevolezza e attualità, che induce più di una riflessione, valido come stimolo ai giovani studiosi per proseguire il lavoro, perfezionare e integrare le conoscenze e gli studi fatti finora, invocando responsabilità per l’eredità storica e culturale da lasciare alle generazioni future.

Nel testo si ricostruiscono vicende e traversie del patrimonio monumentale e artistico pubblico e privato della città di Rimini negli ultimi due secoli, con le requisizioni napoleoniche, i provvedimenti di tutela degli stati preunitari, i primi censimenti del patrimonio artistico pubblico, le prime azioni di salvaguardia e valorizzazione, la formazione delle collezioni comunali e la dispersione incontrollata delle “gallerie” private attraverso il mercato antiquario. E ancora i danni al patrimonio del terremoto del 1916 e la scoperta della trecentesca scuola pittorica locale; i restauri ottocenteschi e gli interventi dopo le distruzioni del secondo dopoguerra. L’indagine non trascura il rapporto complesso e contraddittorio che la città ha avuto con i suoi beni storici e artistici, i diversi approcci che le istituzioni, non solo locali ma anche statali, hanno avuto nel tempo verso il patrimonio artistico della città. La ricerca, esaustiva fino alle soglie degli anni Settanta del secolo scorso, si conclude con un riassunto degli ultimi decenni fino al 2000, un periodo che ha visto l’autore protagonista della vita culturale di Rimini e importante riferimento per la ricerca storica e artistica tra Romagna e Marche. Completa il volume un’appendice, che racconta una storia esemplare di coinvolgimento civico per la salvaguardia di un bene comune: la raccolta fondi promossa da Alessandro Tosi nel 1921 per il restauro degli affreschi ritrovati in Sant’Agostino.

A dialogare col professor Pasini sarà Annamaria Bernucci, storica dell’arte dei Musei comunali di Rimini.

Pier Giorgio Pasini, riminese, storico dell’arte, da tempo si applica allo studio di temi e problemi riguardanti la cultura e la tutela del patrimonio artistico del territorio romagnolo e marchigiano, collaborando con la Soprintendenza per i Beni artistici e storico e con vari musei. Ha al suo attivo una lunga serie di saggi e di volumi monografici miscellanei, la partecipazione a convegni in Italia e all’estero, la presenza in diversi comitati scientifici di mostre importanti. Direttore di “Romagna arte e storia” dal 1980 al 2016, nel 2001 è stato insignito del Sigismondo d’Oro per il suo impegno per la ricerca e conoscenza del patrimonio storico-artistico del territorio.

giovedì 4 maggio – Sala della Cineteca – ore 17,30

Cristina Campo. La disciplina della gioia. Con le lettere a John Lindsay Opie, a cura di Maria Pertile e Giovanna Scarca, Pazzini, 2021, con Maria Pertile e Alessandro Giovanardi;

lunedì 8 maggio – Sala della Cineteca – ore 17

Stefano Pivato

Andare per colonie estive, Il Mulino, 2023, in dialogo con Beppe Masetti e Jessica Valentini con un saluto dell’Amministrazione comunale.

La presentazione sarà preceduta dall’inaugurazione (ore 16,30 Galleria dell’Immagine) della mostra: Colonie per l’infanzia sulla Riviera Romagnola. Pedagogia e architettura di regime.

Evento in collaborazione con: Comune di Rimini, Istituto Storico Rimini

venerdì 12 maggio – Sala della Cineteca – ore 17,30

Luigi Weber

Navi nel deserto, Il ramo e la foglia edizioni, 2023, in dialogo con Samuele Grassi

