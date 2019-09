Rimini seconda tra le località di mare più postate su instagram

Instagram, uno dei social più utilizzati in Italia e al mondo, è una grande fonte d’ispirazione per gli utenti d’internet. Solo in Italia, il numero di utenti attivi su Instagram al mese è di 19 milioni. Per questo motivo l’operatore turistico Novasol ha voluto svelare quali sono state le 10 località di mare più fotografate e postate su Instagram quest’estate.

Analizzando i dati pubblicati di questa nota App, provenienti da un campione di più di 4.000 utenti, Novasol ha ottenuto una classifica che svela le località italiane preferite dagli Instagrammers nell’estate 2019.

Dai dati analizzati si tirano le seguenti conclusioni:

Amalfi e Rimini sono quelle più gettonate;

le regioni con più località sulla classifica sono Puglia e Sicilia.

La classifica nello specifico:

1 – Amalfi – 2.2 M

Uno dei paesaggi più emblematici della Campania e Patrimonio dell’Unesco. Il piccolo borgo marinaro che dà il nome a questa regione è una delle località più fotografate in Italia. La sua gradinata del duomo, i suoi storici e raffinati caffè, il panorama e il mare cristallino sono tra le cartoline più postate.

2 – Rimini – 2.1M

La città di Fellini e del divertimento non stop durante l’estate è anche una delle città più instagrammate d’Italia. Tra pedalò, piadine e chiringuiti in spiaggia non si perde un attimo per postare le immagini più belle sul social.

3 – Ischia – 1.2 M

Sole, mare, storia, natura ma anche cucina. L’isola rinomata in tutto il mondo per la sua bellezza e conosciuta per i suoi bagni termali e i suoi tramonti sul mare che vengono fotografati ogni giorno e pubblicati su Instagram.

4 – Gallipoli – 1 M

La località più VIP della Puglia ha più di un milione di foto scattate nelle spiagge e tra i suoi vicoletti. Non mancano tra queste immagini le foto delle celebrities più famosi al mondo.

5 – Isola D’Elba – 468 K

La più grande delle isole della Toscana conquista per il suo fascino e l’esclusività del suo territorio ricco di storia, civiltà e natura. L’Elba sembra come composta di tanti piccoli mondi, e tutti cercano di raccoglierle nelle proprie foto.

6 – San Vito Lo Capo – 256 K

La località di spiagge dal fascino caraibico tra pareti rocciose e un mare dai colori inimitabili. Il carattere esotico della Sicilia, dei suoi panorami, la sua cucina e le sue tradizioni la rendono ottima come scenario del racconto di viaggio degli instagrammer più seguiti.

7 – Villasimius – 249 K

Conosciuta come la perla del sud della Sardegna, tra la gallery d’Instagram dedicata a Villasimius non mancano foto di spiagge da sogno che infondono emozioni da wanderlust.

8 – Sestri Levante – 217 K

Arroccata sul mare tra la Baia delle Favole e la Baia del Silenzio, è uno dei gioielli più preziosi della Riviera ligure, ricco di suggestive calette e con un animato centro storico, si posiziona tra le località più di moda del 2019.

9 – Lignano Sabbiadoro – 155 K

La località situata al nord tra la costa istriana a est e le Alpi a nord, è piccolo paradiso naturale. Nel corso degli anni si è sviluppata rispettando la natura e valorizzando le proprie risorse organizzando tanti eventi interessanti anche a livello internazionale che l’hanno resa quest’estate una delle più instagrammate.

10 – Porto Rotondo – 124 K

A Sardegna locali esclusivi, vita mondana, spiagge da favola, Porto Rotondo è una delle località preferite per i turisti nazionali e internazionali che scelgono la stile di vacanza più VIP. Su Instagram non mancano le foto tra mare limpido e yatch più lussuosi.

*(M= Milione ; K= Mila)