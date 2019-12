Rimini: Sigismondo e Isotta sbarcano in America. La storia del Signore di Rimini raccontata a New York

Lunedì 25 novembre scorso, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulla donna ,istituita 20 anni fa dalle Nazioni Unite, presso la prestigiosa Italian Academy della famosa Columbia University, viene dedicata una intera serata a Maria Callas “A woman, a voice, a myth. Callas tribte prize New York” e durante l’evento vengono premiate alcune figure femminili che, nel mondo, si sono distinte nel sociale, nell’arte, nella musica e nella letteratura.

Per la letteratura viene premiata Maria Cristina Maselli con il suo romanzo “Sigismondo e Isotta una storia d’amore”. Maria Cristina, da sempre impegnata in campo letterario, è nata a Bologna, autrice televisiva, lavora dal 2004 in Rai in diversi programmi affiancando Massimo Giletti, Antonella Clerici, Pippo Baudo, Giancarlo Magalli, Bruno Vespa, appassionata di storia ed amante dell’arte in tutte le sue sfumature porta la “storia della nostra terra” oltre oceano.

Racconta l’amore quello vero, quello eterno quello che nonostante le difficoltà , le tante battaglie, i tempi difficili, trionfa sempre.

Non era mai accaduto prima che il Signore di Rimini, Sigismondo Pandolfo Malatesta, potesse diventare protagonista di una serata internazionale.

È stata una serata straordinaria organizzata da Dante Mariti, un grande abbraccio fra culture diverse, il canto lirico e immortale del romanzo ed il canto silenzioso e potente della storia si sono incontrati dando vita a momenti di profonda emozione e delicata passione, dove vicende e sentimenti si intrecciano in perfetta armonia.

Maria Cristina Maselli ha avuto il coraggio di scrivere questo libro raccontando la vera storia d’amore tra Sigismondo e Isotta, ha trascorso mesi e mesi su numerosi testi, ha fatto ricerche storiche, viaggiato e vissuto i luoghi del romanzo, affinché tutta la bellezza ritornasse ad illuminare un passato ormai dimenticato. Ha presentato il suo libro in moltissime città, da Roma a Milano, da Bologna a Napoli, fino al prestigiosissimo circolo dei Canottieri Aniene a Roma, attraversando tutta la Romagna, facendo così conoscere i luoghi del libro a tutta Italia. Non sono sicuramente mancate le trasmissioni che hanno dedicato servizi interi al romanzo come “Si Viaggiare”, su Rai2 un programma condotto dalla giornalista Silvia Vaccarezza e non sono mancati neppure i premi letterari che l’hanno portata in Toscana conquistando il premio Lupicaia del Terriccio.

Lunedì sera è arrivato anche questo ulteriore riconoscimento che porta l’eccellenza italiana nel mondo. Alla presenza di nomi internazionali come il regista Paul Edward Haggis tre volte Premio Oscar, il noto soprano internazionale Sumi Jo, l’attrice hollywoodiana Sienna Rose Miller, il soprano Lu Ye vincitrice dell’Opera Music Award 2017, Cristina Catullè manager della International Artists e tanti altri ospiti importanti, nel cuore della Columbia University di New York, Maria Cristina Maselli è stata premiata per il suo romanzo “Sigismondo e Isotta”, un romanzo storico che racconta un amore impossibile e struggente in uno dei momenti più vivi e memorabili della nostra storia.

Nella foto: da sinistra Cristina Catullè manger della International Artist, Maria Cristina Maselli scrittrice, il regista Paul Edward Haggis