Rimini, Teatro degli Atti: martedì anche la Fisica farà sognare

Nell’ambito della Scuola Estiva di preparazione alle Olimpiadi Internazionali della Fisica in corso a Rimini dal 3 all’8 settembre, sono in programma anche eventi gratuiti e aperti a tutti i cittadini. La prima iniziativa in calendario si svolgerà al Teatro Degli Atti (via Cairoli 42) martedì 4 settembre, con inizio alle ore 21 e proporrà lo spettacolo “Fisica sognante”, a cura di AIF sezione Bologna e Fondazione Giuseppe Occhialini in collaborazione con il Comune di Rimini. Si tratta di una rappresentazione emozionante e coinvolgente che unisce l’arte della giocoleria alla scienza della fisica: un appuntamento da non perdere! La giocoleria è un’antica arte circense che richiede allenamento e concentrazione; la fisica è una scienza sperimentale governata da leggi matematiche, ma questi due mondi, che sembrano così distanti, in realtà hanno molti punti di contatto. “Fisica Sognante” è una conferenza spettacolo che esalta i punti di intersezione tra le due discipline in modo divertente e coinvolgente in grado di affascinare anche i più piccoli. Protagonista sul palcoscenico è Federico Benuzzi, professore di fisica nonché esperto praticante dell’arte della giocoleria, laureato in fisica teorica e insegnante di esperienza. Attraverso “Fisica Sognante” parla dei mondi che vive, che conosce, portando lo spettatore con tanta energia ad innamorarsene a sua volta.

L’evento è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti e vedrà la partecipazione degli studenti che partecipano all’edizione 2018 di OLIFIS ER-Marche quali ospiti d’onore.

Hanno contribuito alla realizzazione della Scuola Estiva di Rimini: il Piano Lauree Scientifiche – classe Fisica dell’Università di Bologna e dell’Università di Modena e Reggio Emilia, l’Università di Bologna, le sezioni di Bologna e Ferrara dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, oltre a Link Engineering, Sale Scuola Viaggi, MARPOSS SpA, Gruppo SGR, Robopac e Zanichelli Editore.

La Scuola si svolge sotto il patrocinio della Regione Emilia Romagna e il Consiglio Regionale delle Marche e e si avvale della collaborazione del Comune di Rimini.

Info:

https://www.aif.difa.unibo.it/scuola-olimpiadi/