Rimini, Teatro degli Atti: martedì 29 “Lassandè”. Prima serata del festival “Le Voci dell’Anima”

Al via Lassandè, titolo e tema dell’edizione del festival Le Voci dell’Anima che vede l’alternarsi di due/tre proposte ogni sera, per un totale di sedici spettacoli che avranno luogo al Teatro degli Atti di Rimini. Sarà possibile accedere al teatro a partire dalle 20.30, acquistando un biglietto unico valido per l’intera serata al costo di 13 euro (ridotto 9 euro, per studenti e over 65). È anche possibile sottoscrivere un abbonamento valido per tutta la rassegna (del costo di 45 euro) direttamente in biglietteria. L’ingresso è contingentato ed è previsto il distanziamento nelle sedute in teatro.

La rassegna alza il sipario martedì 29 settembre con Animali da Palco, ospiti tutte le sere del festival alle ore 20.30. Le voci di Teresio Massimo Troll ed Elisa Barucchieri, accompagnati dalla chitarra di Laura Michetti, introdurranno il pubblico al susseguirsi dei vari spettacoli interpretando le ‘creature ribelli’ della poesia italiana, francese, americana.

Dalle ore 21 si susseguiranno tre spettacoli per una serata interamente dedicata alla danza. La compagnia Perypezye Urbane presenta VAV, di e con Paola Ponti. Un esercizio sulla caduta, la caduta di un evento in quello successivo. VAV, lettera che in ebraico significa “gancio”, è quella congiunzione che implica una relazione tra un evento e l’altro e crea continuità tra le generazioni.

Segue la compagnia riminese Il Tempo Favorevole con Saluti dalla Sicilia. Barbara Martinini, Veronika Aguglia e Marinella Freschi portano in scena tre assoli ispirati a tre temi connessi all’isola: il mare, la donna e il mito, elementi universali esplorati come aspetti specifici di un territorio dove spazio e tempo ordiscono una trama a tinte forti.

La serata si conclude con Amapola di Caterina Genta, con musica dal vivo di Luigi Parravicini e Caterina Rossi in aiuto regia. Un papavero, una principessa in un ampio vestito di raso rosso. Donna, animale, fiore che si trasforma. Un esperimento che si rinnova ogni volta e che ha come punto centrale il potente cuore dell’artista, che si abbandona ai movimenti corporei in una danza che è esatta, leggibile, necessaria, organica e potente.

Oltre agli spettacoli protagonisti del festival, segnaliamo anche il workshop in programma venerdì 2 e sabato 3 ottobre a cura di Antonio Grimaldi dal titolo Vita risplendi. Un laboratorio intensivo e aperto a tutti per indagare il mondo di oggi attraverso una riflessione sulle opere e sulle parole di Pier Paolo Pasolini, a partire dal vocabolario visivo cui lo stesso autore attinge per rappresentare la sua “modernità”.

(Costo del laboratorio: 50 euro. Tutti i partecipanti avranno l’abbonamento gratuito al Festival.

