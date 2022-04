Rimini, Teatro degli Atti: sabato 30 concerto per l’International Jazz Day

Rimini Jazz Club presenta, in occasione dell’𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐉𝐚𝐳𝐳 𝐃𝐚𝐲, il prossimo 𝟑𝟎 𝐚𝐩𝐫𝐢𝐥𝐞, un concerto, al Teatro degli Atti, alle 21.

La Giornata Internazionale del Jazz consiste nell’utilizzare il Jazz come strumento per promuovere la pace, incoraggiare la libertà di espressione, rafforzare il rispetto globale per la dignità e i diritti umani, aiutare a far avanzare e sviluppare un dialogo tra culture disparate e, attraverso l’educazione musicale, rafforzare il ruolo dei giovani e i loro futuri contributi al cambiamento sociale.

𝐓𝐔𝐍𝐄𝐒 𝐌𝐀𝐓𝐓𝐄𝐑! con 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐨 𝐁𝐨𝐯𝐢 alla 𝐜𝐡𝐢𝐭𝐚𝐫𝐫𝐚, 𝐄𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐏𝐢𝐧𝐭𝐨𝐫𝐢 all’𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐨, con la voce di 𝐄𝐥𝐨𝐢𝐬𝐚 𝐀𝐭𝐭𝐢.

TUNES MATTER! Il rispetto per la melodia è rispetto per il messaggio che una canzone contiene e che un artista consegna o suggerisce all’ascoltatore, che a sua volta sceglierà di accoglierlo assecondando la propria sensibilità. Un viaggio filologico per valorizzare la bellezza e la particolarità dei temi jazzistici: dal raffinato mistero di Ellington all’eleganza di Berlin, dall’ironico romanticismo dei brani di Rodgers and Hart alle note accattivanti di Porter e a quelle maestose di Gershwin. Sul palco due musicisti molto apprezzati della scena jazz italiana, Marco Bovi alla chitarra ed Emiliano Pintori all’organo. Ospite speciale della serata sarà Eloisa Atti, cantante e songwriter legata ai due artisti da anni di collaborazioni e amicizia.

𝐈𝐧𝐟𝐨 𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐧𝐨𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢:

340/2855173

riminijazzclub@gmail.com

𝐏𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐝𝐢𝐭𝐚 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞

bit.ly/3qKv5Lh

www.riminijazzclub.com

International Jazz Day

Nel novembre 2011, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) ha ufficialmente designato il 30 aprile come Giornata internazionale del jazz al fine di evidenziare il jazz e il suo ruolo diplomatico di unire le persone in tutti gli angoli del globo. La Giornata internazionale del jazz è presieduta e guidata dal direttore generale dell’UNESCO Audrey Azoulay e dal leggendario pianista e compositore jazz Herbie Hancock, che funge da ambasciatore dell’UNESCO per il dialogo interculturale e presidente dell’Herbie Hancock Institute of Jazz. L’Istituto è l’organizzazione no profit incaricata di progettare, promuovere e produrre questa celebrazione annuale.

Ogni anno, il 30 aprile, questa forma d’arte internazionale è riconosciuta per promuovere la pace, il dialogo tra le culture, la diversità e il rispetto dei diritti umani e della dignità umana; sradicare la discriminazione; promuovere l’uguaglianza di genere; e promuovere la libertà di espressione.

Rimini Jazz Club APS persegue gli stessi obiettivi di condivisione culturale e sociale e parteciperà a questa giornata con un concerto che porterà gli spettatori alla scoperta del valore della cultura musicale del jazz.