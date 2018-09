Rimini, Teatro degli Atti: venerdì il Rettore Ubertini spiega le scoperte da Nobel

La serata di venerdì 7 settembre, preludio alla conclusione della Scuola Estiva di preparazione alle Olimpiadi Internazionali della Fisica (iniziativa di alta formazione che coinvolge 32 ragazze e ragazzi di terza e quarta superiore selezionati fra i migliori studenti dell’Emilia – Romagna e delle Marche), propone un evento di portata eccezionale aperto a tutti i cittadini e ad ingresso libero. Al Teatro degli Atti di via Cairoli n.42, infatti, si svolgerà il convegno “Scoperte da Nobel: dal Bosone di Higgs alle onde gravitazionali”, a cura del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Bologna e dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – INFN in collaborazione con il Comune di Rimini, che racconterà con interviste e filmati le due scoperte più sensazionali della fisica contemporanea: l’esistenza del bosone di Higgs e delle onde gravitazionali. Ospite d’eccezione sarà il Rettore dell’Università di Bologna Francesco Ubertini che insieme ad Antonio Zoccoli, Vice Presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, testimonierà l’impegno e gli sforzi che docenti, ricercatori e studenti dedicano a studi su aspetti di fisica fondamentale e il ruolo chiave e competenza nella costruzione degli apparati sperimentali che hanno permesso queste grandi scoperte. L’incontro proporrà relazioni di alcune delle persone che hanno vissuto in prima persona queste scoperte da Premio Nobel: Sergio Bertolucci, professore al Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Bologna, già direttore della Ricerca al CERN di Ginevra, e Marica Branchesi del GSSI dell’Aquila, nominata recentemente dalla rivista Nature tra le 10 persone più influenti dell’anno in ambito scientifico per il suo contributo allo studio delle onde gravitazionali. A Sergio Bertolucci spetterà il compito di raccontare come, dopo alcuni anni di funzionamento degli esperimenti ATLAS e CMS, condotti con l’acceleratore LHC, si sia arrivati all’osservazione del bosone nel 2012 al Large Hadron Collider del CERN di Ginevra. Marica Branchesi invece parlerà della osservazione delle onde gravitazionali grazie ai due interferometri americani LIGO e quello italiano VIRGO di Cascina nei pressi di Pisa e della loro scoperta che ha scosso il mondo spalancando le porte ad una nuova comprensione dell’universo. Modera la serata Paola Catapano.

L’evento è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti e vedrà la partecipazione degli studenti che partecipano all’edizione 2018 di OLIFIS ER-Marche quali ospiti d’onore.

Info:

https://www.aif.difa.unibo.it/scuola-olimpiadi/