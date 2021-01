Rimini, Tiberio: 5 titoli per la “sala virtuale. Musica, scienza e il miglior film del 2020 per i critici italiani

Cinque nuove proposte al Cinema Tiberio grazie all’iniziativa #Iorestoinsala il circuito di cinema di qualità da godersi in una Sala Virtuale, creato da oltre 40 cinema indipendenti italiani. Il Cinema Tiberio non si ferma e continua a proporre titoli d’interesse, per un progetto volto a sostenere – legalmente e con il massimo della sicurezza – l’opera d’arte e la filiera cinematografica, dall’autore, alla distribuzione sino al piccolo cinema di quartiere (come il Cinema Tiberio), riconoscendo in quest’ultimo l’autonomia della programmazione nonché parte dell’incasso.

Fino al 13 gennaio sarà possibile vedere Roubaix, una luce nell’ombra, il nuovo film di Arnaud Desplechin, votato come miglior film dell’anno 2020 dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici: il film, interpretato da Roschdy Zem e Léa Seydoux, prende spunto da un documentario del 2008 e rievoca un fatto di cronaca avvenuto nella città natale del regista che si allontana dagli stereotipi del cinema di genere poliziesco per un percorso personale di grande intensità narrativa.

Due i documentari disponibili che ruotano attorno alle tematiche scientifiche: il primo è Spaceship Earth di Matt Wolf, l’incredibile esperimento che ha coinvolto otto persone autorecluse in una biosfera per due anni ricreando la propria autosufficienza e il secondo è Almost Nothing, il film diretto da Anna De Manincor e Zimmerfrei che ci trasporta dentro al CERN, Centro Europeo per la Ricerca sul Nucleare svelandoci aspetti inediti.

Le altre due proposte disponibili sono a carattere musicale e si tratta di Sugar Man, il film di Malik Bendjelloul (premio Oscar 2013 per il miglior documentario) regista sulle tracce di Sixto Rodriguez, scomparso dalla scena artistica dopo aver realizzato due dischi sfortunati e di Summer, il bel racconto in bianco e nero di Kiril Serebrennikov che rievoca la scena rock sovietica degli anni ’80 attraverso le vicissitudini di una rock band, ispirata a due dei più popolari gruppi musicali dell’epoca.

Oltre al biglietto singolo (prezzi da 7,99 euro a 3 euro a seconda delle tipologie di film) sono ora disponibili carnet di abbonamenti per la sala virtuale da 2 ingressi (valido 3 mesi, 9 euro), 5 ingressi (valido 6 mesi, 20 euro) e 10 ingressi (valido 12 mesi, 35 euro): i carnet sono utilizzabili per tutte le tipologie di film e possono essere acquistati utilizzando Bonus 18app e Bonus Docente

Per accedere alle proiezioni occorre registrarsi ed acquistare il biglietto su LiveTicket, scegliendo il film e il giorno di proiezione. Completato l’acquisto su LiveTicket lo spettatore riceverà due mail, una relativa alla fattura d’acquisto e la seconda con il link per accedere alla Sala Virtuale.

Dopo l’acquisto del biglietto ci sono 30 giorni di tempo per effettuare il primo collegamento, successivamente il film sarà disponibile per la visione entro 48 ore dal primo collegamento, con la possibilità di interrompere la visione e riprenderla entro il termine stabilito, o rivedere il film.

Il primo acquisto on line da diritto ad un biglietto omaggio per il Cinema Tiberio da utilizzare alla riapertura della sala.

Info:

328 2571483

biglietteria on line disponibile su www.liveticket.it.

www.cinematiberio.it