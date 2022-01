Rimini, Tiberio: da lunedì a mercoledì “Il potere del cane” di Jane Campion

Al Cinema Tiberio di Rimini da lunedì 31 gennaio a mercoledì 2 febbraio, alle 21, mercoledì anche alle ore 17. La proiezione di martedì 1 febbraio è in versione originale con sottotitoli in italiano, prezzo unico 5 euro è in programma, per la rassegna Meglio al Cinema, il nuovo film di Jane Campion Il potere del cane con Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons e Kodi Smit- McPhee.

Montana, 1925. I fratelli Burbanks, Phil e George, sono gli eredi di un grande ranch di famiglia, che mandano avanti occupandosi quotidianamente dello spostamento mandrie, dell’essicazione delle pelli e dell’addestramento degli uomini di fatica. Mentre George è un uomo sensibile e desidera una famiglia, Phil è un bullo patentato e omofobo, ossessionato dal mito del suo mentore Bronco Henri. Quando George prende in sposa la giovane vedova Rose e la porta al ranch, Phil prende di mira la donna e suo figlio Peter e non smette di tormentarli. Del romanzo di Thomas Savage, pubblicato la prima volta alla fine degli anni Sessanta, la regista Jane Campion (autrice di capolavori indimenticabili come “Un angelo alla mia tavola”, “Lezioni di piano” e “Ritratto di signora”) restituisce appieno i principali elementi naturali: l’effetto immersivo, amplificato dal mezzo cinematografico, e l’elemento dell’isolamento, che è in ogni piega del racconto e dei personaggi, e che assume visivamente una concretezza quasi palpabile.

L’accesso alla sala è consentito solo dietro esibizione del super green pass, con indosso mascherina FFP2 (obbligatoria). Posti numerati.

Info:

328 2571483

biglietteria on line disponibile su www.liveticket.it.

Programma completo su www.cinematiberio.it