Rimini, Tiberio: lunedì docufilm realizzato nelle zone terremotate

Lunedì 12 novembre alle 20.45 il Cinema Tiberio di Rimini ospiterà la presentazione del docufilm “Passo Uno. La carovana del cinema d’animazione”. Realizzato dalla regista PJ Gambioli, il documentario è il frutto del progetto omonimo che nel corso del mese di agosto si è sviluppato in sette appuntamenti in altrettanti Comuni dell’area marchigiana colpita dal devastante sisma del 2016.

“Passo Uno. La carovana del cinema d’animazione” è stato realizzato da Acli Arte e Spettacolo sede provinciale di Rimini grazie all’esperienza del Festival internazionale del cinema d’animazione Cartoon Club. Il progetto è parte del bando “Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura” sezione Periferie urbane, promosso da SIAE e MiBACT. Hanno collaborato ASIFA Italia, con la partecipazione di Rai Ragazzi, e il Centro Sperimentale di Cinematografia sede del Piemonte.

In ogni località toccata dalla carovana sono stati proiettati dei corti di animazione realizzati da giovani registi italiani under 35, e sono stati organizzati laboratori di cinema d’animazione per i bambini, curati da uno staff di giovani professionisti di ASIFA Italia, l’associazione che riunisce autori e professionisti del cinema d’animazione italiano.

Tutta l’esperienza di Passo Uno è diventata un affascinante documentario che, attraverso le immagini, racconta l’incontro dei giovani artisti con le comunità coinvolte e l’entusiasmo dei bambini, ma fotografa anche lo stato attuale del territorio e raccoglie le testimonianze dei sindaci e della popolazione locale, con l’intenzione di portare una testimonianza vera e appassionata sullo stato dei luoghi ad oggi.

Alla presentazione parteciperanno Sabrina Zanetti, Presidente di Acli Arte e Spettacolo sede di Rimini e direttore del Festival Cartoon Club, e PJ Gambioli, regista del docufilm. Sono stati invitati a presenziare i sindaci dei 7 Comuni convolti nel progetto: Monsampietro Morico, Caldarola, Amandola, San Severino Marche, Arquata del Tronto, Montegallo, Montefortino.