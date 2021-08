Rimini, trovato con una carta di credito e altra refurtiva: arrestato

Alle ore 03:40 circa, durante i controlli in zona viale Principe di Piemonte, una volante della Polizia è stata avvicinata da un cittadino che segnalava la presenza di un uomo dietro una siepe, che stava frugando all’interno di una borsa. L’uomo aveva prelevato diversi oggetti, tra cui un portafoglio, mentre gettava via la sacca lungo il tragitto.

Raggiunto l’uomo, un 28enne di origine magrebina senza fissa dimora e irregolare sul territorio italiano, si è mostrato da subito insofferente e agitato al controllo, tenendo sempre ben stretto uno zaino che portava addosso. Visto quanto segnalato e l’atteggiamento sospetto, i poliziotti hanno perquisito il soggetto trovando all’interno dello zaino una carta di credito intestata a terza persona, 245 euro in contanti, un telefono cellulare, oggetti sottratti dalla borsa, oltre che un cacciavite. Accompagnato in Questura, l’uomo è stato arrestato per indebito utilizzo e possesso di carte di credito, nonché indagato in stato di libertà per ricettazione e possesso di oggetti atti ad offendere.