Rimini, ecco tutti i prossimi appuntamenti tra cultura, feste e mercatini

Sarà un’altra settimana fitta di appuntamenti quella a partire da domani a Rimini.

IN EVIDENZA

domenica 1 settembre 2019

Rimini, Marina Centro

Rimini air show: spettacolo delle Frecce Tricolori

La pattuglia acrobatica nazionale spargerà il tricolore nel cielo di Rimini, mostrando alla folla, con lo sguardo rivolto al cielo, le acrobazie e scenografie che rendono le Frecce Tricolori famose nel mondo.

Lo spettacolo inizia già dalle ore 15.00 e vede la partecipazione del 15° stormo SAR velivoli acrobatici e paracadutisti.

Orario: prove di volo venerdì 30 agosto dalle ore 16;

domenica 1 settembre: inizio spettacoli ore 15., esibizione frecce intorno ore 17

fino al 1 settembre 2019

Rimini, Parco Fellini

Panino & Co.

Le festa dedicata a tutto ciò che è panino e similare. L’evento, con il patrocinio di Accademia del Panino Italiano, si svolge in concomitanza con Rimini Air Show ed in collaborazione con Aeroclub di Ancona, con la presenza delle frecce tricolori che si esibiranno domenica 1° settembre. Nell’area di PANINO& Co. RadioSabbia animerà le tre serate con dj set, giochi a premio con il pubblico, intrattenimenti e dirette radio. Sarà presente anche un simulatore di volo, dove i visitatori potranno cimentarsi in simulazioni di volo. Orario: 17.00 – 24.00. Ingresso libero

domenica 1 settembre 2019

Marebello di Rimini, bagno 99 Loretta

Rievocazione della pesca storica: la Tratta

Un’occasione per conoscere e ‘provare’ le tradizioni marinare di Rimini. La pesca alla Tratta è una tecnica “povera” conosciuta fin dall’antichità. Questo metodo, in uso sul nostro litorale fino agli anni Cinquanta, verrà riproposto in un’esibizione pratica in nome della salvaguardia delle tradizioni locali e per far conoscere la pesca dell’Adriatico che da sempre è stata fonte di sostentamento per la popolazione marinara riminese. Già dalla mattina alle ore 11.00 presso il bagno 99 saranno organizzati laboratori per bambini per imparare a preparare, impastare e cuocere la spianata insieme al pro loco di Maiolo. Il laboratorio si ripeterà anche al pomeriggio (ore 17). Dopo la rievocazione sarà preparata la tradizionale ‘rustida’, degustazioni di pesce cotto secondo l’antica tradizione riminese, piadina, spianata di Maiolo e vino locale. L’evento è promosso dall’Associazione ‘Rimini per tutti onlus’.

Orario: calata delle reti intorno ore 17, seguirà la rustida alle ore 19. Ingresso libero

sabato 31 agosto 2019

Largo Boscovich Rimini spiaggia libera

Parley For The Oceans – A Rimini per la campagna PROTECT PARADISE

Pulizia della spiaggia libera di Largo Boscovich, in collaborazione con l’associazione Basta plastica in Mare, Vele al Terzo e Guardie Ecologiche Volontarie. L’iniziativa rientra nella campagna nazionale Protect Paradise dell’organizzazione ambientalista americana Parley for the Oceans. Lo scopo è quello di coinvolgere le persone, in particolare coloro i quali vivono il mare e di mare, sull’impatto che nella catena alimentare creano le microplastiche disperse e l’importanza che hanno le strategie messe in atto per rendere i territori PlasticFree: un educational, con esperti che accompagnano durante la ricerca (apposite retine verranno fornite ai partecipanti), di cittadini, operatori economici e turisti, per favorire il rispetto dell’ambiente ed introdurre in Italia la strategia AIR (Avoid Intercept Redesign), volta ad evitare, intercettare e ridisegnare il consumo di plastica.

Orario: dalle 17.30 alle 19.30

martedì 3 settembre 2019

Teatro Galli, piazza Cavour – Rimini centro storico

70° Sagra Musicale Malatestiana – Concerti sinfonici con grandi orchestre

La 70° edizione apre ancora una volta le sue porte alla musica ospitando grandi orchestre sinfoniche, direttori e solisti di spicco internazionale. Al Teatro Galli si esibisce la Rotterdam Philharmonic Orchestra affidata alla guida dal giovane maestro israeliano Lahav Shani, scoperto dal grande Zubin Mehta. In programma: Stravinsky Petruška, Bruch Concerto per violino n.1 in sol minore op.26 e

Ravel La valse

Ore 21.30. Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 www.sagramusicalemalatestiana.it

sabato 7 settembre 2019

Colonia Bolognese, Viale Principe di Piemonte, 64 Rimini Miramare

Riutilizzasi Colonia Bolognese 2019

Federico Mecozzi in concerto

Nell’ambito del Progetto Riutilizzasi Colonia Bolognese, l’Associazione Il Palloncino Rosso propone il concerto di Federico Mecozzi, violinista e polistrumentista riminese, da nove anni al fianco di Ludovico Einaudi, che per l’occasione presenta il suo primo album “Awakening”, cioè “risveglio”.

Ore 20.00 Ingresso libero Info: www.ilpalloncinorosso.it

sabato 7 settembre 2019

Marina di Rimini, San Giuliano Mare

Festa della Marineria Storica di Rimini e della Romagna

Vele al terzo, le barche storiche della marineria romagnola, che per secoli hanno solcato l’Adriatico segnando la storia della marineria, arrivano nel porto turistico di Rimini per la tradizionale festa di fine estate. Le “Vele al Terzo”, a forma di trapezio, sono decorate con simboli e figure per riconoscere la famiglia a cui ciascuna barca apparteneva. Già dalle 18 si potrà partecipare a visite guidate alle tradizionali barche ormeggiate in darsena e conoscere da vicino gli equipaggi sempre pronti a dare spiegazioni. Alla manifestazione culturale si affianca la degustazione enogastronomica con il pesce azzurro, la tradizionale “Rustida”, accompagnata da piadina preparata sul momento dalle volontarie dell’Associazione Vele al Terzo Rimini, con insalata a km zero e da vini DOC dell’entroterra riminese. La serata sarà allietata dalla musica romagnola e non solo.

Orario: dalle ore 18,00 alle ore 23,30. Sarà possibile accedere al punto ristoro dalle ore 19,00 alle ore 22,00 Ingresso libero, cena a pagamento (all you can eat:15 € a persona). Info: www.facebook.com/velealterzorimini/

Da venerdì 13 a domenica 15 settembre 2019

Misano Adriatico (Rimini), Circuito Internazionale Misano World Circuit Marco Simoncelli Gran Premio OCTO San Marino e Riviera di Rimini

Si scaldano i motori per la dodicesima edizione del Gran Premio San Marino e Riviera di Rimini. Il “Misano World Circuit Marco Simoncelli” è pronto ad accogliere i campioni delle due ruote in una tre giorni di test, prove e gare all’ultimo sorpasso. Anche Rimini, affacciata sul mare della Motor Valley, è pronta ad accogliere i tanti appassionati e tifosi con gli eventi della #RideonColors. Saranno molteplici, a margine della competizione, gli eventi sportivi, le mostre e gli incontri con i campioni del Motomondiale che si svolgeranno nel cuore della Romagna.

Biglietti e offerte acquistabili su www.ticketone.it Pacchetti offerte disponibili su www.riminireservation.it, per info tel.

0541 51441.

Info: www.misanocircuit.com/

Da venerdì 13 a martedì 17 settembre 2019

Piazzale Fellini – Rimini Marina Centro

Italian Bike Festival e Italian Bike Around

Evento aperto a tutti gli appassionati della bici, con i maggiori player del settore e le novità del 2020 La manifestazione, dedicata agli appassionati del mondo delle due ruote organizzata da Taking-Off in collaborazione con il Comune di Rimini, APT Servizi Emilia Romagna e Destinazione Turistica Romagna, è pronta a tornare.

Lo farà partendo dai numeri dello scorso anno: oltre 25.000 partecipanti, più di 190 brand presenti, 3 tracciati esterni all’area expo dove poter provare le oltre 1.000 bici messe a disposizione dagli espositori, un’area off road di 3.600 mq dedicata alle Mountain Bike muscolari ed elettriche ed un anello interno al village riservato ad urban e road bike.

L’area expo verrà ulteriormente allargata.

Confermata l’area off road, una delle attività più apprezzate dal pubblico della scorsa edizione! Il nuovo percorso sarà ancora più emozionante ed ospiterà in notturna, ecco la prima grande novità, la prima tappa italiana del 2019 dell’e-Enduro International Series.

Confermati i clinic organizzati dalle aziende e rivolti a tutto il pubblico e gli incontri con i grandi campioni del passato del ciclismo come Mario Cipollini,Alessandro Ballan, Paolo Bettini e Davide Cassani.

Ingresso:libero Sito: https://bikevents.com/italian-bike-festival/

Martedì 17 settembre 2019

Piazza Francesca da Rimini, Castel Sismondo

Rimini centro storico Ariminum – Limes.

Diventa per una sera un legionario ai confini dell’impero rievocazione storica della Ariminum imperiale. Rievocazione storica proposta dall’Associazione Culturale XXIII Legio Gemina.

La piazzetta “Francesca da Rimini” antistante Castel Sismondo si trasforma in un campo di addestramento dell’antica Ariminum imperiale.Durante la serata sono previste simulazioni e riproduzioni di scontri tra soldati romani (Legio XIII Gemina) e formazioni barbariche (associzione “Nertobacos” di Bologna) dove si metteranno a confronto le differenti tecniche di combattimento e si analizzerà la struttura della legione romana. Gli spettatori potranno essere coinvolti provando (in totale sicurezza) cosa significa portare uno scudo e posizionarsi in schiera con i legionari.

Accompagnato da uno speaker, il pubblico potrà apprezzare i tanti risvolti storici e la ricchezza delle radici millenarie di Rimini.

Orario: ore 21:00 Info: www.legioxiiigemina.it/

Da venerdì 20 a domenica 22 settembre 2019

Castel Sismondo, Piazza Malatesta

Giardini d’Autore – Edizione autunnale Mostra di giardinaggio a Castel Sismondo

La mostra di giardinaggio con i migliori vivaisti italiani torna a Rimini per l’edizione autunnale.

Accanto ai vivaisti, artigiani, artisti e designer con tante idee e spunti per arredare casa e giardino. Laboratori di giardinaggio per grandi e piccoli, corsi di decorazione, presentazione di libri, passeggiate culturali e una grande attenzione all’offerta culinaria.

Orario: dalle 9:00 alle 19:30 Ingresso: 4 euro – Aabbonamento weekend 3

giorni: 8 euro – Gratuito under 16

Telefono: 339 07028961 Sito: www.giardinidautore.net/ E-mail:

info@event-studio.it

GIORNO PER GIORNO

Fino al 4 settembre 2019

Rimini, Cinema Fulgor, Corso Augusto 162

Al cinema Fulgor

Le proiezioni della settimana

5 È IL NUMERO PERFETTO di Igor Tuveri

Ore 21 Ingresso a pagamento Info: www. cinemafulgorrimini.it

sabato 31 agosto 2019

Corte degli Agostiniani, via Cairoli 42 – Rimini centro storico

Sei di Rimini te? La città e i suoi volti

La tradizionale serata dedicata a Rimini e alla sua storia, promossa dalla Clinica Nuova Ricerca, quest’anno propone il tema della riminesità: le parole, i costumi, i luoghi e le persone. Sul palco l’Orchestra Virgilio Ensemble diretta da Davide Tura e Nevio Bedin, cantastorie riminese. In programma proiezioni di brevi spezzoni di film che raccontano Rimini ed il suo carattere. Da ‘Rimini Rimini’ di Sergio Corbucci a ‘L’Ombrellone’ di Dino Risi, ‘I Vitelloni’ e ‘Amarcord’ di Federico Fellini, ‘l’Ultima notte di quiete’ di Valerio Zurlini, ‘Cinema Grattacielo’ di Marco Bertozzi.

Inoltre l’ascolto di racconti sulle abitudini, i luoghi e i personaggi, che caratterizzano la città dentro e fuori le mura.

Ore 20.30 Ingresso libero, dalle 20.00 sarà possibile accedere solo per posti in piedi e fino al limite della capienza. In caso di maltempo la serata si svolgerà al Teatro Novelli. Info: 0541 793824

sabato 31 agosto 2019

Largo Boscovich Rimini spiaggia libera

domenica 1 settembre 2019

Rimini, Museo degli Sguardi Via Delle Grazie, 12

Estate Oltre Il Museo

Letteratura Amorosa

Racconti “Amori che durano poco”

A cura di Maria Rossi – traduttrice, sudamericanista

Armida Loffredo – ricercatrice vocale, cantante

In collaborazione con gli studenti dell’associazione Klangwelt

Ore 19

L’evento si inserisce in un programma culturale teso a rivalorizzare il Museo degli Sguardi, che espone reperti raccolti nei vari continenti da viaggiatori e collezionisti. Un invito per conoscere la collezione e i nuovi percorsi espositivi per dare forma concreta a un cosiddetto museo esperienziale, per intrecciare, mettere in relazione le culture, per abbattere i pregiudizi e allargare i propri sguardi.

Durante ogni evento il Museo sarà aperto e visitabile gratuitamente.

Info: www.museicomunalirimini.it/agenda/pagina1130.html

martedì 3 settembre 2019

viale Principe di Piemonte, 64 – Rimini Miramare

Rilassamento e Mindfulness alla Colonia Bolognese

Riprendono gli incontri all’insegna del benessere psicofisico con il Mindfulness (3,10,17,24 settembre) presso la sala della Colonia Bolognese. Il numero dei posti è limitato a venti persone.

Orario: dalle 19 alle 20 Ingresso a pagamento Info: 340 1709433; 340 8134542 www.ilpalloncinorosso.it

Venerdì 6 settembre 2019

Rimini, Teatro degli Atti

Presentazione del volume

La Romagna dei Malatesta. Rimini e Cesena

La presentazione, così come il volume, testimonia l’attenzione dell’editore Franco Maria Ricci per un territorio ricco di arte e di storia, con un passato glorioso e dotato nel presente di una grande cura nel recupero della bellezza antica. Alla presentazione parteciperanno Antonio Paolucci e Rosita Copioli, autori del volume, che ci sveleranno la bellezza nascosta della Romagna dei Malatesta, incorniciata fra la collina, la pianura e il mare. Le immagini delle eccellenze di Rimini e Cesena fotografate da Luciano Romano e da Gilberto Urbinati accompagneranno le parole degli autori durante la presentazione.

ore 18.00. Ingresso libero

venerdì 6 settembre 2019

Spiaggia di Riminiterme, via P. di Piemonte, 56 – Rimini Miramare

Musica e ballo a RiminiTerme

Folklore romagnolo, liscio, canzoni e musica per una serata ricca di divertimento sulla spiaggia

con Luciano e Diana

Orario: 21.30 Ingresso gratuito. Info: 0541 424011 www.riminiterme.com

sabato 7 settembre 2019

Club Nautico – Piazzale Boscovich, 12 Rimini porto canale

Regata di beneficenza per i pazienti oncologici

Itaca Day 2019 – Regata per la Vita

Regata organizzata per la promozione dei progetti volti al miglioramento della qualità della vita dei malati oncoematologici attraverso la vela-terapia. In collaborazione con:ANMI Sez. Rimini, Circolo Velico Riminese, Club Nautico Rimini, Lega Navale Italiana sez. Rimini.

Orario: dalle ore 9.00 ritrovo, ore 10.00 uscita, rientro conferenza stampa e aperitivo ore 12.15

Info: 0541 26520 www.cnrimini.com

fino a domenica 8 settembre 2019

BoaBay c/o i bagni 49-54-57-61

BoaBay, l’aquapark galleggiante

Nel più grande parco acquatico del Mondo la sirena Valentina continua ad accogliere gli ospiti e ad insegnare ai più piccoli come si diventa una sirenetta. E se per i più piccoli il Goleador Water Stadium di Boa Bay permette di divertirsi in sicurezza, i più grandi ed intrepidi potranno provare ancora l’ Assalto all’Iceberg sabato 31 agosto alle 15.00.

Orario apertura: tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Un’ora di divertimento e di esperienza adrenalinica al costo di € 10,00 per adulti e bambini.

Info: 380.3434368 www.boabay.it

tutti i venerdì fino al 13 settembre 2019

Rimini, Piazza Cavour

Venerdì sera in centro.

Mercato di antiquariato, modernariato, vintage, artigianato artistico

Il tradizionale mercatino serale estivo ritorna anche quest’anno nel centro storico di Rimini con le sue curiose bancarelle di oggetti d’arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del passato, collezionismo.

L’iniziativa è realizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche.

Orario: dalle 18 alle 24 Info: 0541 781108 (COCAP) www.cocap.it/it/mercati

martedì, mercoledì, venerdì fino ad ottobre

Walk on the beach

Il programma estivo di Walk on the beach, prevede una camminata di 40’ e 15’ di acquagym, per rimanere in forma fisica e mentale, adatta a tutti, guidati dalla personal trainer Elen Souza.

Orario camminate: dalle 7.00 – 8.00 il martedì e venerdì; dalle 19.15 – 20.15 il mercoledì

La partenza è sempre dal bagno 26

Novità 2019 è Fitness on the beach, ovvero un focus di 45’ di attività sportiva intensa di ginnastica funzionale, adatta a tutti presso la spiaggia libera. E’ possibile prenotarsi.

Orario fitness: Lunedì /mercoledì MATTINA> Gruppo 1 dalle 7:10 alle 8 e Gruppo 2 dalle 8:10 alle 9

venerdì > dalle 8:10 alle 9. Martedì/ giovedì SERA > dalle 19:30 alle 20:20

Info:348/0981594 www.facebook.com/events/4897

ogni giovedì fino al 12 settembre 2019

da Rimini per Verucchio e San Leo

La “Linea dei Borghi”

La Linea dei Borghi è il servizio di autobus gratuito che collega i due centri antichi di Verucchio e San Leo alla città di Rimini. La corsa settimanale parte dalla stazione ferroviaria di Rimini alle 10:00, giungendo prima nel centro di Verucchio e poi, dopo una sosta a Pietracuta, alla rocca di San Leo. Al ritorno si parte dalla piazza centrale di San Leo alle 16.30, per tornare alla Stazione di Rimini alle 17.30. Il servizio, attivato per l’estate 2019, mette a disposizione dei viaggiatori un vero tour con guida e materiale informativo che, al proprio arrivo nei borghi, li conduce alla scoperta della storia di questi luoghi antichi e carichi di storia. Anche i musei dei due borghi, così come alcuni ristoranti, forniscono tariffe speciali ai visitatori.

Info e prenotazioni: info@sanleo2000.it 800 553 800. E’ necessario prenotarsi entro le 12 del giorno precedente a quello scelto per l’escursione.

MOSTRE

da domenica 8 al 15 settembre 2019

Castel Sismondo, Piazza Malatesta – Rimini centro storico

Motor Soul – Wall of fame – Le Radici della Riders’ land

#RIDEONCOLORS

Nell’ambito della manifestazione MotoGp che offre per una settimana di eventi e iniziative legate al mondo dei motori, è allestita la mostra Motor soul – Wall of fame – Le Radici della Riders’ land, visitabile nella suggestiva cornice del rinascimentale Castel Sismondo.

L’ esposizione racconta la storia del motociclismo agonistico attraverso i piloti del Moto club Renzo Pasolini: un percorso come un circuito di una ventina di moto di sette campioni mondiali come Marco Simoncelli, Manuel Poggiali e Pier Paolo Bianchi.

Orario: 10.30 – 12.30 / 17.30 – 23.00 Ingresso libero

fino al 15 settembre 2019

Museo della Città – via Tonini 1 – Rimini centro storico

“B-Archive”

La mostra nell’Ala nuova del Museo della Città è dedicata alla storia delle tre edizioni della ‘Biennale del Disegno Rimini’, attraverso centoventi opere storiche e contemporanee di cento artisti.

Oltre alle donazioni nasce il progetto di un futuro archivio della biennale curato da Annamaria Bernucci. A cura di Alessandra Bigi Iotti e Franco Pozzi e dall’ex assessore alla cultura, l’artista Massimo Pulini.

Orario: martedì/domenica 10.00 -19.00 mercoledì 10.00 – 23.00 Ingresso libero Info: 0541 704486 www.museicomunalirimini.it

fino al 22 settembre 2019

Museo della Città (Ala Nuova), via Luigi Tonini 1 – Rimini centro storico

Del processo e dell’archivio Rudy Cremonini al Museo della Città

Una selezione di dipinti e sculture conservate nei depositi, che l’ artista Rudy Cremonini, interprete dell’arte contemporanea, ha selezionato istituendo singolari intrecci di tempo e di memoria, attraverso installazioni dialettiche. A cura di Massimo Pulini.

Orario: martedì/domenica 10.00 -19.00 mercoledì 10.00 – 23.00 Ingresso libero

Info: 0541 704486 www.museicomunalirimini.it

fino al 30 settembre 2019

Colonia Bolognese, Viale Principe di Piemonte, 56-62 Rimini

Storie di Colonia – Racconti d’estate dalla Bolognese, 1932 — 1977

Mostra di testimonianze, fotografie, filmati e documenti sulla ex Colonia Bolognese

La mostra curata da Paola Russo, Luca Villa e Ilaria Ruggeri, ripercorre attraverso 16 pannelli le testimonianze, le fotografie e i documenti che mettono in circolo i ricordi. Un vero e proprio racconto delle storie legate alle estati in cui la Colonia fu in uso, un piccolo archivio della memoria esposto nel luogo che oggi viene riutilizzato per un progetto di rigenerazione urbana partecipata.

La mostra può essere visitata tramite prenotazione al numero 3351386454.

VISITE GUIDATE

1 settembre 2019

Tempio Malatestiano, via IV Novembre (punto d’incontro) – Rimini centro storico

Piero e Sigismondo nella Rimini del Rinascimento

Visita guidata sulle orme di Piero della Francesca e Sigismondo Malatesta

Il percorso partirà dal capolavoro ed edificio simbolo del Rinascimento, il Tempio Malatestiano, progettato da Leon Battista Alberti per il signore di Rimini ed espressione della rinascita della cultura classica. Nella chiesa si ammirerà il ritratto a figura intera di Sigismondo Pandolfo Malatesta, realizzato ad affresco dal maestro della pittura prospettica nel 1451.

Raffigurato nell’affresco di Piero della Francesca, Castel Sismondo (visita dall’esterno), sarà la seconda tappa del percorso, che proseguirà al Museo della Città, dove preziose medaglie malatestiane sveleranno il ruolo primario di Sigismondo Pandolfo Malatesta nello scacchiere politico-militare italiano del Rinascimento.

Prenotazione entro il giorno precedente al 333.7352877 o a michela.cesarini@discoverrimini.it

Ore 15.30. Costo:10 € a persona; 1 € di sconto con Romagna visit card e Riminicittàmica

tutti i giovedì sera fino al 12 settembre 2019

Rimini, punto d’incontro Arco d’Augusto

Notturno d’Arte

Passeggiata culturale dall’Arco di Augusto al Fulgor di Fellini. La visita consente un primo incontro con la storia ed i monumenti di Rimini: l’Arco d’Augusto, il Tempio Malatestiano, Castel Sismondo, il Ponte di Tiberio, con la nuova cornice della Piazza sull’Acqua. Verranno inoltre ricordate le vicende di personaggi illustri legati alla città: da Giulio Cesare all’imperatore Augusto, da Francesca da Rimini a Sigismondo Pandolfo Malatesta, fino a Federico Fellini. La visita si conclude con l’ingresso al mitico Cinema Fulgor, per ammirare la sala decorata dal premio Oscar Dante Ferretti.

La prenotazione è obbligatoria entro le ore 10.00 del giorno di visita.

A richiesta, le visite possono essere svolte anche in inglese, il venerdì, da concordare.

In caso di forte maltempo le visite sono annullate.

Orario incontro 21.30 Costo: € 12 a persona (comprensivo di ingresso al Cinema Fulgor); sono previsti sconti per bambini e famiglie; sconto € 1 per i possessori della card Cittàmica e Romagna visit card. Info e prenotazione: 333 7352877 michela.cesarini@discoverrimini.it

ogni venerdì fino al 13 settembre 2019

Rimini, Teatro Galli, incontro al Foyer

Visite guidate al Teatro Amintore Galli

Alla scoperta della storia e degli spazi del Teatro Galli. Un tour della durata di circa quaranta minuti per approfondire la storia del Teatro, scoprire le curiosità tra sala Ressi, loggione e platea.

La visita, su prenotazione, ha un costo di 5 € per gli adulti e 3 € per i bambini da 7 a 11 anni (gratis per i bambini da 0 a 6 anni). E’ necessaria la prenotazione: 329 2103329 oppure in teatro (tutti i giorni 10 – 18 escluso lunedì). E’ possibile inoltre prenotare l’aperitivo a teatro, che può essere consumato prima o dopo la visita.

Orario: 20.30 e 21.30 su prenotazione Info: 329 2103329 – 0541 704426/28

ogni ultimo sabato del mese

Biblioteca A. Gambalunga, via Gambalunga 27, Rimini centro storico

Meravigliosa Biblioteca: Visita delle Sale Antiche

La Biblioteca Gambalunga, ogni ultimo sabato del mese e previa prenotazione, offre l’opportunità di partecipare a visite guidate presso le Sale Antiche nel seicentesco palazzo Gambalunga, ove è possibile ammirare i volumi più prestigiosi e i preziosi arredi.

Ingresso limitato a 10 persone alla volta su prenotazione

Ore 9.00, 10.00, 11.00 e 12.00 Info: 0541704486 gambalunghiana@comune.rimini.it

ogni lunedì

Ponte di Tiberio – Rimini centro storico

Passeggiata al Borgo San Giuliano

Visita guidata al Borgo San Giuliano, il luogo caratteristico con le stradine, i murales a tema felliniano, le case dei pescatori e dei carrettieri, le storie e le tradizioni marinare che creano un’atmosfera fuori dal tempo. La visita permette di scoprire anche le tracce del periodo medievale e approfondire la conoscenza del Ponte di Tiberio. A cura di Cristian Savioli

La visita è su prenotazione. Ore 21.00 ritrovo presso l’edicola del parcheggio al Ponte di Tiberio

A pagamento Info: 333 4844496 www.cristiansavioli.altervista.org

ogni martedì

Viale A. Vespucci, 12 ritrovo presso Bike Tour Rimini

Ciclo visita ai luoghi della Rimini Romana

Una visita completa per scoprire oltre i luoghi più conosciuti anche quelli ‘meno’ importanti e nascosti. Oltre a Ponte di Tiberio, Arco d’Augusto, Anfiteatro e Domus, anche Porte Montanara, l’ultimo miliario romano della via Flaminia, il bivio tra via Emilia e Popilia.

A cura di Cristian Savioli. La visita è su prenotazione

Ore 9.00 A pagamento: 18 € con bici propria, 25 € con noleggio

Info: 333 4844496 www.cristiansavioli.altervista.org

ogni martedì fino al 3 settembre

Appuntamento all’Arco di Augusto

Rimini e le grande arte sacra

Percorso tra i capolavori dell’arte del Rinascimento e del Seicento

Percorso: Chiesa di S. Giovanni Battista, Chiesa di S. Agostino, Tempio Malatestiano.

Itinerario di mezza giornata (2 h ca.).

Ore 16:30 Costo di partecipazione: 12,00 € a persona, bambini gratuiti fino a 10 anni.

Partenza con un minimo di 8 persone.

Percorsi guidati anche in lingua inglese e francese

Info: 328.9439658 – 380.1770135 guidopolis.turismo@gmail.com.

ogni mercoledì fino al 4 settembre

Appuntamento all’Arco di Augusto

Ariminum romana

visita alla Domus e alla Rimini romana, tra storia ed archeologia

Percorso: Arco d’Augusto, Anfiteatro, Foro (Piazza Tre Martiri), Domus del Chirurgo e Ponte di Tiberio

doppio appuntamento anche serale. Itinerario di 3h.

Ore 16:30/21:00. Costo di partecipazione: 10,00 € a persona + 3 € ingresso domus e museo; bambini gratuiti fino a 10 anni. Partenza con un minimo di 8 persone.

Percorsi guidati anche in lingua inglese e francese

Info: Info: 328.9439658 – 380.1770135 guidopolis.turismo@gmail.com.

ogni giovedì

Arco d’Augusto – Rimini centro storico

Rimini Classica

Passeggiata nei luoghi per cui Rimini è una città d’arte: quelli della Rimini Romana, il Tempio Malatestiano, Castel Sismondo, visitando i monumenti antichi lungo i ‘nuovi’ percorsi disegnati dopo la riqualificazione cittadina. A cura di Cristian Savioli

La visita è su prenotazione

Ore 21.00 ritrovo presso l’edicola del parcheggio del Ponte di Tiberio.

A pagamento Info: 333 4844496 www.cristiansavioli.altervista.org

ogni venerdì

Viale A. Vespucci, 12 ritrovo presso Bike Tour Rimini

Ciclo Visita Felliniana

I luoghi vissuti e frequentati dal regista, quelli ricostruiti nei suoi film, tra cui le scuole frequentate, le strade, le piazze, il luogo natale e quello del ‘riposo’, il cinema Fulgor e la casa di Amarcord.

Orario: mattino ore 9.00 e sera ore 21.00 presso Bike Tour, viale Vespucci 12; pomeriggio ore 16.30 presso edicola del parcheggio del borgo San Giuliano;

A pagamento: 18 € con bici propria, 25 € con noleggio Info: 333 4844496 www.cristiansavioli.altervista.org

sabato e domenica fino al 7 settembre

Appuntamento al Tempio Malatestiano

10 capolavori di Rimini da vedere

Percorso: Domus del Chirurgo, Tempio Malatestiano, Affreschi di S. Agostino, Museo della città, Pinacoteca. Itinerario di mezza giornata (3h).

Ore 15:30. Costo di partecipazione 10,00 € a persona + 3,00 € per ingresso alla collezione del Museo, bambini gratuiti fino a 10 anni. Partenza con un minimo di 7 persone.

Percorsi guidati anche in lingua inglese e francese

Info: Info: 328.9439658 – 380.1770135 guidopolis.turismo@gmail.com.

CENTO GIORNI IN FESTA: MUSICA, FESTE E ANIMAZIONE

Venerdì 6 settembre 2019

FUOCHI D’ ARTIFICIO

Ultimi appuntamenti dell’estate 2019

A Marina Centro bagno 49

A Rimini Sud bagno 115

Ore 22.30 circa

sabato 31 agosto 2019

piazza Sacchini – Rimini Torre Pedrera

Musica d’autore

Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone una serata con musica dal vivo.

Orario: 21 – 24. Ingresso gratuito

sabato 31 agosto 2019

Piazza Pascoli – Rimini Viserba

Musica e ballo a Viserba

Cento giorni in festa: il Comitato Turistico di Viserba propone delle serate di musica e ballo con le band Duo sole luna e Neri a Metà, che si esibiscono dal vivo.

Ore 21. Ingresso gratuito Info: 328 3449694

sabato 31 agosto 2019

viale Oliveti – Rimini Miramare

Miss Over 2019

La Pro Loco Miramare da Amare presenta la Selezione “in tour” del Concorso Internazionale di Bellezza Miss Over 2019. Ore 21.00 Ingresso libero

Info: www.missover.it

sabato 31 agosto 2019

Piazzale Adamello – Rimini Rivabella

Musica, ballo e divertimento a Rivabella con il gruppo Fuori Orario

Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di ballo con musica dal vivo

Orario. Ore 21. Ingresso libero. Info: 328 8429075

sabato 31 agosto 2019

Bagno 54, via P. Palos – Rimini Viserbella

Musica, ballo e intrattenimento

Il Comitato Turistico di Viserbella propone una serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.

Ore 21.00 Ingresso libero. Info: 348 0036641

domenica 1 settembre 2019

Piazzale Adamello – Rimini Rivabella

Musica e ballo a Rivabella con la scuola di danza ‘Casadei Danze’

Cento giorni in festa

Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di ballo.

Ore 21.00 Gratuito Info: 328 8429075

domenica 1 settembre 2019

Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita – Rimini Rivazzurra

Enzo Music Band

Musica e Spettacolo a cura del Comitato turistico di Rivazzurra

Orario: 21-24

lunedì 2 settembre 2019

Piazzale Adamello – Rimini Rivabella

Spettacolo con artisti di strada a Rivabella

Il Comitato Turistico di Rivabella propone delle serate con spettacoli eseguiti da artisti di strada.

Ore 21 Gratuito

martedì 3 settembre 2019

Piazzale Adamello – Rimini Rivabella

Musica, ballo e divertimento a Rivabella con la band Puntacapo

Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di musica e ballo

Ore 21.00 Ingresso libero

mercoledì 4 settembre 2019

Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita – Rimini Rivazzurra

Musica Romagnola con Luciano e Diana

Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone musica e ballo

Ore 21. Ingresso gratuito

venerdì 6 settembre 2019

Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita – Rimini Rivazzurra

Musica e ballo con Inarrestabile Fucina

Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone musiche degli anni 70-80-90

Ore 21. Ingresso gratuito

venerdì 6 settembre 2019

Spiaggia dal bagno 99 al bagno 107 – Rimini Marebello

Festa in spiaggia

Il Comitato Turistico di Marebello propone una festa sulla spiaggia con musica, ballo e divertimento per tutti dal bagno 99 al bagno 107.

Ore 20.30. Ingresso libero

sabato 7 settembre 2019

Piazzale Adamello – Rimini Rivabella

Musica, ballo e divertimento a Rivabella con la band I Marinai

Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di musica e ballo

Ore 21.00 Ingresso libero

domenica 8 settembre 2019

Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita – Rimini Rivazzurra

Notte ai Caraibi in spiaggia

Una serate di musica e balli latino americani con il Club Latino, a cura del Comitato turistico di Rivazzurra. Ore 21. Ingresso libero

domenica 8 settembre 2019

Piazza Pascoli – Rimini Viserba

Cervellone Quiz Game

Il Comitato Turistico di Viserba propone sfida all’ultima domanda con il Cervellone Quiz Game.

Tanti super premi per i vincitori.

Ore 21. Ingresso gratuito

domenica 9 settembre 2019

Piazzale Adamello – Rimini Rivabella

Musica, ballo e divertimento a Rivabella con Sole e Luna

Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di musica e ballo

Ore 21.00 Ingresso libero

tutti i sabato sera fino al 7 settembre 2019

Parco Murri (davanti alla Chiesa) – Rimini Bellariva

Musica e spettacolo a Bellariva

Ogni sabato sera dell’estate 2019, Il Comitato Turistico ‘I Love Bellariva’ propone delle serate di musica e spettacolo con Beppe Show.

Ore 21 Ingresso libero

tutte le domeniche sera fino al 1 settembre 2019

Piazzale Toscanini – Rimini Bellariva

Musica ballo e divertimento a Bellariva

Il Comitato Turistico I Love Bellariva propone delle serate di spettacolo musicale anni ’60, ’70, ’80, ’90 con Boom Boom Dj Set..

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/groups/173078176045317/

tutti i martedì fino al 10 settembre 2019

bagno carlino n. 65, zona playground, via San Salvador – Rimini Torre Pedrera

Musica e Ballo in spiaggia

Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone una serata di musica, ballo e divertimento con la scuola di Ballo Latino Americano.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/groups/93233047658/?fref=ts

tutte le domeniche sera fino al 15 settembre 2019

viale Oliveti – Rimini Miramare

Domenica sera d’estate con musica e ballo

Eventi a cura della Pro Loco Miramare da Amare

Tutte le domeniche sera dell’estate 2019, Musica & Ballo sul palco di Viale Oliveti.

Orario: dalle 21 Info: www.miramaredamare.it

MERCATINI ESTIVI E SAGRE LOCALI

nelle frazioni di Rimini:

Marina centro:

‘Fatto a Mano – ArtigianInstrada’ Sagra estiva dell’artigianato con le eccellenze del territorio riminese ed altre realtà italiani.

Rimini, viale Vespucci

Ogni martedì dalle 17 alle 24 – fino al 10 settembre 2019

‘L’Antico e il Vintage’ Sagra estiva di cose di una volta con una ampia offerta di oggetti come mobili, libri, dischi e accessori vintage da tutta Italia.

Rimini, viale Vespucci

Ogni giovedì dalle 17 alle 24 – dal 6 giugno al 12 settembre 2019

‘Mostra Mercato Locale’ a cura del Comitato Turistico R…Estate Rimini

Rimini, piazza Benedetto Croce (tratto antistante i bagni dal n. 55 al n. 60)

Ogni venerdì dalle 20.00 alle 24.00 – fino al 13 settembre 2019

Lagomaggio:

‘Mostra Mercato Artigianale’ con intrattenimento musicale

Rimini, via E La Nave Va (zona antistante i bagni dal 70 al 74)

Ogni mercoledì dalle 17.00 alle 24.00 – dal 5 giugno all’11 settembre 2019

Bellariva:

‘Art’Ingegno’ – mostra mercato dell’artigianato, hobbistica e collezionismo

Parco Murri

Ogni sabato dalle 18 alle 24 – dall’ 8 giugno al 7 settembre 2019

‘Bancarelle al mare’ – sagra dei mestieri

Piazzale Toscanini

Ogni domenica dalle 18 alle 24 – dal 9 giugno al 1 settembre 2019

Marebello:

‘Art’Ingegno’ – mostra mercato dell’artigianato, hobbistica e collezionismo

via Rapallo (lato mare)

Ogni mercoledì dalle 18 alle 24 – dal 5 giugno al 4 settembre 2019

Rivazzurra:

‘Art’Ingegno’ – mostra mercato dell’artigianato, hobbistica e collezionismo

Giardini, viale Regina Margherita dal bagno 120 al 128.

Ogni lunedì dalle 19 alle 24 – fino al 9 settembre 2019

‘Bancarelle al mare’

Sulla passeggiata del Lungomare, dal bagno 120 al 128.

Ogni venerdì dalle 19 alle 24 – dal 1 giugno al 13 settembre 2019

Miramare:

‘Fiera mercato artigianale di Miramare’ con intrattenimento musicale

Lungomare Spadazzi

Ogni martedì dalle 17 alle 24 – fino al 17 settembre 2019

‘La Fiera di Miramare’, mercatino tradizionale’

viale Oliveti – lato mare

Ogni giovedì, dal 6 giugno fino al 12 settembre 2019 dalle ore 18

‘Festa dei Balocchi’, mercatino dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni di giochi appartenenti alla loro infanzia

viale Oliveti – lato mare

Ogni martedì dalle ore 20 – dal 18 giugno all’10 settembre 2019

Rivabella:

Mostra dell’artigianato ‘Con le mani’:

Piazzale Adamello

Ogni venerdì dalle 17 alle 24 – dal 7 giugno al 6 settembre 2019

Viserba:

‘Mercatino degli Artigiani’

Piazza Pascoli

Ogni martedì dalle 18 alle 24 – dal 4 giugno al 10 settembre 2019 + 1 settembre

Viserbella:

‘Mercatino dell’artigianato e dell’antiquariato’

Piazza Paolucci di Calboli

Ogni giovedì dalle 20.00 alle 24.00 – fino al 5 settembre 2019

Torre Pedrera:

‘Merca Torre’ – mostra mercato dell’artigianato e dell’antiquariato locale’

Via Tolmetta

Ogni lunedì dalle 20 alle 24 – fino al 9 settembre 2019

Il calendario degli eventi può subire variazioni, per conferme è possibile contattare i numeri di telefono dei vari organizzatori indicati per ciascun evento o gli uffici di informazione turistica tel. 0541 53399