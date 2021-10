Rimini: 25enne scappa all’alt dei vigili fino a Riccione, era ubriaco

È terminato a Riccione il tentativo di fuga di un automobilista, fermato dalla pattuglia della polizia giudiziaria impegnata nell’abituale servizio di presidio del territorio. L’episodio è avvenuto ieri sera quando, in viale Principe di Piemonte, gli agenti intimano l’alt ad un automobilista che stava viaggiando a velocità elevata.

L’uomo però non si ferma e si dà alla fuga in direzione sud, compiendo manovre e sorpassi pericolosi per l’incolumità gli altri utenti della strada. La fuga dell’uomo si conclude in via Celia a Riccione, dove viene definitivamente bloccato dalla Polizia Locale. Sottoposto alla prova etilometrica, il conducente – un 25enne residente a Riccione – è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 0,97 g/l nella prima prova e 0,77 g/l alla seconda.

È stato quindi disposto il ritiro della patente di guida e una sanzione da 544 euro, oltre alla contestazione dell’art.192 per non essersi fermato all’alt e aver tentato di fuggire. Altre due patenti ritirate nel corso della serata ad altrettanti automobilisti fermati in via Coletti e trovati con un tasso alcolemico superiore allo 0,8 g/l.