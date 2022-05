Rimini, uccide la moglie a coltellate e ferisce la figlia

A Rimini un uomo ha ucciso a coltellate la moglie e ferito la figlia che tentava di difenderla. E’ accaduto oggi poco prima delle 16 in via Dario Campana nel quartiere INA Casa.

Un uomo, che per ora viene detto sulla quarantina e di origini sudamericane, con la stessa arma utilizzata contro la moglie avrebbe ferito in modo serio la figlia tredicenne mentre provava a interporsi. Immediatamente fermato dalla polizia intervenuta sul luogo del delitto, l’uomo ora si trova sottoposto a interrogatorio in Questura. Il 118 ha trasportato la ragazzina in ospedale.

A quanto risulta, la coppia si occupava della manutenzione del giardino del condominio in cui è avvenuto il femmincidio.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO