Rimini Fc beffato nel recupero ma resta primo

Si sperava in una partita più spumeggiante da parte della capolista, impegnata in casa contro i nero-verdi del Tuttocuoio da cui sono divisi da 20 punti in classifica. Lo si sapeva, la squadra toscana è ostica e mai doma ma l’entusiasmo per la vittoria a Fiorenzuola che ha portato i biancorossi in vetta alla classifica, pensavamo potesse mettere le ali alla squadra di casa. Così non è stato. Dopo una parte del primo tempo con la rete di Arlotti su imbeccata del solito Cicarevic, ben giocata, la prima parte dell’incontro si è trascinata fino al doppio fischio senza particolari emozioni,se non un paio di occasioni per gli ospiti di pareggiare.

La ripresa riprende con il solito ritmo, blando, quasi che i biancorossi volessero controllare l’incontro. I toscani, invece, ci hanno creduto fino in fondo e hanno – meritatamente – pareggiato, seppure in pieno recupero.

Rimini – Tuttocuoio 1-1

Rimini:

Scotti, Brighi, Valeriani, Buonaventura (66° Traini), Cicarevic (85° Ambrosini), Petti, Arlotti, Viti (66°Pasquini), Montanari (70° Righini), Guiebre (89° Variola), Mazzavillani.

In panchina:

Rapisarda, Cola, Romagnoli, Di Stefano.

Allenatore: Righetti.

Tuttocuoio:

Mascagni, Ferri, Anichini, Chiti (46° Cortopassi), Mancosu (82° Bongiorno), Bertolucci, Gregorio, Gialdini, Masini (76° Costalli), Forgione (88° Ciabatti), Paccagnini.

In panchina:

Fiaschi, Manfredi, Veraldi, Fino.

Allenatore:Mezzanotti.

Arbitro: Petrella di Viterbo.

Guardalinee: Piotti e Feraboli, entrambi di Brescia.

Reti: 12° Arlotti, 90° + 2 Costalli.

Ammoniti: Gialdini, Forgione, Buonaventura, Cortopassi, Gregorio, Petti.

Montevarchi – Castelvetro 4-1

Colligiana – Sammaurese 1-2

Correggese – Fiorenzuola 1-1

Imolese – Sangiovannese 1-1

Lentigione – Vigor Carpaneto 2-1

Mezzolara – Villabiagio 1-1

Rimini – Tuttocuoio 1-1

Romagna Centro – Forlì 0-1

Trestina – Sasso Marconi 0-0

Sansepolcro – Pianese 3-0

Classifica

Rimini 45

Fiorenzuola 43

Villabiagio 41

Imolese 37

Forlì 35

Montevarchi 34

Sangiovannese 33

Lentigione 31

Romagna Centro 28

Vigor Carpaneto 28

Sammaurese 28

Pianese 27

Tuttocuoio 25

Castelvetro 23

Trestina 22

Sasso Marconi 22

Sansepolcro 21

Mezzolara 18

Colligiana 17

Correggese 15