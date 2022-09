Rimini, XIII Giornata del Medico e dell’Odontoiatra

Sabato 1 ottobre, nella splendida cornice del Palacongressi di Rimini, a partire dalle ore 9,30, si svolgerà la XIII Giornata del Medico e dell’Odontoiatra, annuale cerimonia organizzata dall’Ordine dei Medici di Rimini con la partecipazione delle Autorità cittadine.

Aprirà la mattinata il Presidente dell’Ordine dei Medici, dottor Maurizio Grossi .

Seguirà un saluto dell’assessore Kristian Gianfreda in rappresentanza del Sindaco e della Amministrazione comunale di Rimini.

A seguire, 62 giovani medici e odontoiatri neo-laureati (57 medici e 5 odontoiatri) faranno il solenne giuramento professionale con il quale entreranno di fatto nel mondo della sanità.

Ci sarà anche la consegna delle medaglie d’oro ai colleghi con 50 anni di laurea, per la precisione 17 tra medici e dottoresse.

Ci saranno anche 2 colleghi che ritireranno la medaglia dei 60 anni di laurea, il dottor Giancarlo Leurini e il Professor Pietro Pasini. Infine il dottor Attilio Mazzocchi che festeggerà i 65 anni di laurea.

Nel corso della cerimonia la professoressa Elena Cattaneo terrà una lectio magistralis dal titolo “ La necessità di studiare, la responsabilità di condividere”

La Senatrice Elena Cattaneo è Professore Ordinario di Farmacologia alla Università Degli Studi di Milano ed è Direttrice del Centro di Ricerca sulle cellule staminali Uni-Stem; è stata rappresentante nazionale presso l’Unione Europea per le ricerche in genomica e biotecnologie; ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali per i suoi studi, in particolare per le ricerche effettuate sulla Corea di Huntington.

E’ molto impegnata nella divulgazione scientifica, affrontando magistralmente temi quali etica della scienza, il metodo scientifico, rapporti tra scienza e informazione.

Al termine della mattinata, sempre nei locali del Palacongressi sarà offerto un aperitivo a tutti i partecipanti.

Alla cerimonia, a numero chiuso e previa iscrizione, sono attesi circa 250 partecipanti, tra festeggiati e loro familiari.