Direzione Pd Rimini rinviata alla prossima settimana, rimane il nodo primarie o accordo

La direzione comunale del Partito Democratico prevista per questa sera, mercoledì 23 giugno, per decidere sulla candidatura a sindaco è stata rinviata a lunedì 28 giugno. Un rinvio che si è reso necessario per permettere la presenza del responsabile nazionale degli enti locali Francesco Boccia.

Dopo l’incontro di ieri a Roma tra Jamil Sadegholvaad e Emma Petitti e lo stesso Boccia si è ritenuto che alla riunione decisiva della direzione dovesse essere presente il responsabile nazionale. Una riunione molto delicata che dovrà decidere sulle primarie (si o no). Il nodo politico da risolvere è proprio questo.

Una parte importante di iscritti ed elettori del Pd chiedono, sui social, a gran voce le primarie in particolare dopo il risultato di Roma e Bologna. Una soluzione vista come risolutiva delle divisioni degli ultimi mesi nel Pd riminese. D’altra parte vi è anche chi spinge per una soluzione condivisa senza primarie visto il periodo estivo inoltrato.

Il rinvio a lunedì servirà, forse, ad individuare con più chiarezza una soluzione.