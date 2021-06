Ristoranti zone bianche: al chiuso 6 persone per tavolo, niente limiti all’esterno

Le Regioni chiedevano 8, il ministro Speranza preferiva 4. Alla fine il compromesso: nelle zone bianche, nei ristoranti il massimo consentito dei commensali sarà 6, all’esterno tavolate senza limiti. Anche la ministra degli Affari Regionali Mariastella Gelmini premeva per allentare una «regola troppo restrittiva». Se si tratta di due nuclei famigliari anche il numero delle 6 persone potrà essere superato.

Nelle zone gialle, resta il limite di 4 persone ad ogni tavolo. Per ora, dal momento che il presidente della conferenza delle Regioni e del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha «rilanciato sull’opportunità di valutare l’abolizione di limiti all’aperto anche per le zone gialle impegnandosi a coinvolgere il tavolo tecnico nazionale».

Intanto resta da districare la matassa del “green pass” per i matrimoni. Sarà obbligatorio per tutti gli invitati, ma chi farà i controlli? L’ipotesi era di affidare il compito a un “covid manager” individuato di volta in volta. Ma secondo il garante della privacy queste verifiche devono essere affidate alle forze dell’ordine.