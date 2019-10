Riviera, 32 milioni dalla Regione per la riqualificazione dei lungomari. Gnassi: “Sarà meglio di Miami Beach”

Un investimento monster di 32 milioni e mezzo di euro per avviare un super piano di riqualificazione di lungomari e waterfront lungo 100 chilometri di costa, dai Lidi ferraresi fino a Cattolica. Di questi, più della metà serviranno per riqualificare la costa riminese. Eccola la novità annunciata dal governatore Stefano Bonaccini e dell’Assessore al Turismo dell Regione Andrea Corsini in conferenza stampa questa mattina al Grand Hotel di Rimini assieme ai sindaci dei comuni costieri della provincia del capoluogo romagnolo, Fabrizio Piccioni, da Misano Adriatico, Filippo Giorgetti, da Bellaria Igea Marina, Mariano Gennari, da Cattolica, Andrea Gnassi da Rimini. Grande assente Renata Tosi, a fare le sue vece c’era l’assessore riccionese all’ambiente Lea Ermeti.

L’obiettivo quadro è quello di rendere vivibili i lungomari 365 giorni all’anno puntando su sport, sostenibilità ambientale e cultura.

A Rimini spetteranno 8 milioni per l’attuazione del Parco del Mare (il cui costo totale è di 10 milioni di euro) – Lungomare Sud. Qui, come già anticipato da Andrea Gnassi più volte, sono previsti interventi di riqualificazione urbana, con una particolare attenzione verso il wellness e al sostenibilità ambientale (piste ciclabili palestre a cielo aperto). “Questi interventi coordinati su tutta la costa – ha commentato Andrea Gnassi in coro con Stefano Bonaccini e Andrea Corsini – puntano a rendere la Riviera una meta senza eguali al mondo. Altro che Miami e Venice Beach“.

Passando a Riccione, che beneficia di 1,1 milioni (il 50% del costo del progetto), i fondi serviranno al rifacimento della passeggiata Goethe e Shakespeare, circa 1300 metri fra piazzale Azzarita e il ponte sul Rio Marano, che diventerà esclusivamente pedonale e avra’ nuove «piazze» e «aree verdi».

A Bellaria Igea Marina andranno 2,150 milioni (61% del costo del progetto) che saranno utilizzati per creare un nuovo asse ciclo-pedonale in zona Bellaria centro- Cagnona di circa 1,5 chilometri che completa la passeggiata di lungomare. Infine, 1,750 milioni a Misano Adriatico (il 70% del costo del progetto), per la riqualificazione urbana del lungomare grazie a un prolungamento verso sud della Litoranea, da via D’Azeglio fino a Portoverde per un tratto lungo circa 750 metri.

«L’attenzione per i territori è per noi una priorità- commenta Bonaccini- puntiamo sulla bellezza della nostra Riviera non solo come volano per creare buona occupazione, ma anche come luogo, oltre alla naturale vocazione balneare, da vivere tutto l’anno». Il lungomare «può diventare spazio capace di aggregare la comunità e di promuovere anche stili di vita sani e corretti», aggiunge. Lo scopo finale è «far crescere l’offerta e i servizi delle nostre citta’ costiere senza pregiudicare il delicato equilibrio ambientale e l’ecosistema degli arenili e dell’entroterra. Grazie ai progetti indicati dai sindaci e al lavoro di squadra coi territori, restituiremo a cittadini e turisti un lungomare rivoluzionato e attrattivo».

Per Cattolica sono previsti in tutto 3,3 milioni di euro per la riqualificazione e la rifunzionalizzazione di Lungomare di Levante – Rasi Spinelli. Anche qui si punta sul verde, con l’armonizzazione di spiagge e ambienti circostanti e sulla mobilità sostenibile. Misano Adriatico usufruirà di un contributo di 1 milione e 750 euro per la riqualificazione del lungomare Sud da Via D’Azeglio a Piazza Colombo.

“Quella messa in campo dalla Regione è la più grande operazione di riqualificazione messa in campo a beneficio del prodotto turistico balneare sulla Riviera Romagnola”, hanno spiegato in coro l’assessore Regionale al Turismo e il Presidente della Regione Stefano Bonaccini nel corso della conferenza stampa al Grand Hotel.

Per quel che riguarda più da vicino il territorio riminese, il governatore Bonaccini ha annunciato alcune novità per quel che riguarda l’aeroporto internazionale Federico Fellini: “Stiamo facendo di tutto per avviare dallo scalo riminese i primi voli verso la Francia. In più valutiamo l’ipotesi di concedere un investimento di 10 – 15 milioni di euro sulle infrastrutture di fondi sviluppo e coesione per il miglioramento delle strutture dell’aeroporto”. Sempre sul piano dei trasporti il governatore ha annunciato la volontà della Regione di investire ancora sul treno stagionale che collega Rimini a Monaco di Baviera.