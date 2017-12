Riviera: il Capodanno nei parchi tematici

L’attesa per la fine di questo 2017 non è mai stata così divertente nei parchi Costa Edutainment della Riviera Romagnola.

Laboratori per bambini, sconti famiglia, promozioni e animazione: i parchi Costa sono aperti questo fine settimana per festeggiare il Capodanno.

Ecco nel dettaglio i programmi dei singoli parchi

OLTREMARE:

LA LAGUNA DI BABBO NATALE, LA PRINCIPESSA DEI GHIACCI E SNOW-GLOBE MANIA

A Oltremare a Riccione i bimbi saranno coinvolti in diversi appuntamenti quotidiani. Quello più emozionante è nella Laguna dei delfini, dove i piccoli potranno consegnare dei pacchi misteriosi a Ulisse a tutta la famiglia di tursiopi, in compagnia di Babbo Natale e degli elfi.

Nelle giornate di domenica 31 dicembre e lunedì 1 gennaio arriveranno addirittura le fate e la Principessa dei ghiacci, in un pre-show mozzafiato, che precede l’appuntamento ‘Delfini – lo spettacolo della natura’.

Musica natalizia intorno al fuoco e sotto l’albero di 5 metri, nella piazza principale.

Sabato 30 dicembre (dalle 14 alle 15) i bambini potranno invece partecipare al laboratorio della Bottega del Natale, per realizzare un ‘snowglobe’: una palla con la neve da portare a casa, in ricordo di una giornata magica sulla collina di Riccione. Anche questo laboratorio è gratuito ma su prenotazione all’ingresso.

Atmosfera d’altri tempi anche nell’area Falconeria, dove ha luogo il Volo dei Rapaci, l’emozionante possibilità di vedere falchi, gufi, poiane e avvoltoi a volo libero, secondo un’arte italiana millenaria. Spazio poi agli incontri ravvicinati con gli animali di Oltremare, in Conosci i Delfini, nella Fattoria e nell’area del Delta. All’Oltremare Theatre tra le altre novità, i video immersivi su uno schermo di ben 600 metri quadri, per un tuffo virtuale nella natura ricco di effetti speciali.

Oltremare è aperto tutti i giorni,

fino al 7 gennaio 2018,

dalle 10:00 alle 17:30.

Info:

www.oltremare.org

ACQUARIO DI CATTOLICA:

PRESEPI SOMMERSI E LA BOTTEGA DI BABBO NATALE

All’Acquario di Cattolica i bimbi diventano i veri protagonisti nella Bottega di Babbo Natale. Sabato 30 dicembre e lunedì 1 gennaio, i piccoli ospiti potranno realizzare una lanterna portacandele e un biglietto di auguri a forma… di renna! Il laboratorio creativo è totalmente gratuito e su prenotazione (al momento dell’arrivo).

Da non perdere poi l’appuntamento quotidiano con le cibature di pinguini, squali, lontre e trigoni: emozione, interattività e divulgazione a orari stabiliti.

Nei quattro i percorsi, compresi nel biglietto d’ingresso, si potrà andare alle scoperta di squali, lontre, pinguini, trigoni, caimani, meduse, murene, pitoni, oltre a una miriade di pesci multicolori e molte altre specie animali.

Fra le vasche non mancherà l’imperdibile rassegna dei “Presepi sott’acqua”, realizzati con materiali atossici e sostenibili da Maestri d’arte e ceramisti da tutta Italia, sommersi nelle vasche del Percorso Blu. Spazio anche ai Presepi spiaggiati, creati con materiali di recupero nell’area Plastifiniamola, opera di bambini e genitori del Laboratorio di Educazione all’Immagine di Cattolica.

L’Acquario di Cattolica è aperto dalle ore 9.30 alle ore 18.30

Info:

www.acquariodicattolica.it

ITALIA IN MINIATURA:

PIAZZE IN FESTA E… LA NEVE CADE SULLE ALPI

San Silvestro si festeggia con la neve sulle cime montuose di Italia in Miniatura a Rimini. Fino al 7 gennaio, tutti i giorni, il parco emoziona il pubblico con il grande albero di Natale alto 5 metri, centinaia di piazze italiane vestite a festa con abeti di Natale mignon, renne e Babbi Natale… in miniatura. Spazio poi ogni 30 minuti alla neve che cade sulle Alpi, avvolta da una suggestiva colonna sonora natalizia.

Dalle 10.30 ogni giorno si può navigare per una Venezia in scala 1:5, mentre nella fiaba di Pinocchio, fra effetti speciali e luci, si attraversano in trenino i capitoli in 3D del libro di Collodi. La fisica diventa gioco nel Luna Park della Scienza, ma si può visitare anche la vertiginosa Torre Panoramica e l’area PlayMart per i più piccini.

Italia in Miniatura è aperta fino al 7 gennaio dalle 9.30 alle 16.30

Il 1° gennaio il parco apre alle 11.00.

Info:

www.italiainminiatura.com

PROMOZIONI PE FAMIGLIE NEI TRE PARCHI

Ingresso gratuito per i bimbi fino a 100 cm di altezza e per i bimbi fino a 140 cm che portano una pallina di Natale (se accompagnati da due adulti paganti).

Operazione “Christmas Village”: chi si presenta alle casse con il biglietto di una delle due piste di pattinaggio di Rimini Ice Village,e Cattolica Regina di Ghiaccio e ha diritto a 2 Euro di sconto sul biglietto d’ingresso di un parco a scelta. Vice versa, il biglietto dei parchi vale 1 Euro di sconto sulle piste di Rimini e Cattolica.