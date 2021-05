Riziero Santi in incognito a Sassofeltrio per sentire che aria tira dopo la secessione

In attesa dell’incontro di domani con i sindaci di Montecopiolo e Sassofeltrio, che presto passeranno dalle Marche all’Emilia Romagna e quindi nella provincia di Rimini, il presidente Riziero Santi è andato in avanscoperta. Sceso dalla sua Gemmano per risalire nella dirimpettaia Sassofeltrio e vi è penetrato in incognito, tanto per fiutare che aria tira dopo le secessione.

E’ lo stesso Santi a raccontarlo con un post su Facebook:

A SASSOFELTRIO IN ANONIMATO