Romagna, tante iniziative per festeggiare la notte di San Lorenzo

Per la notte di San Lorenzo, mercoledì 10 agosto, tante originali occasioni in Regione per esprimere un desiderio sotto la pioggia di stelle cadenti. Concerti in piazza e in riva al mare, degustazioni, cene e picnic sotto le stelle, visite guidate in antiche fortezze e incontri culturali, cinema all’aperto e ingresso ai parchi divertimenti, fuochi d’artificio in spiaggia, Osservatori e Planetari, trekking notturni in vetta e passeggiate in natura con osservazione delle stelle – Mille idee per rendere indimenticabili queste magiche notti.

La notte di San Lorenzo è una delle sere più attese dell’anno, quando si scruta il cielo a caccia di stelle cadenti, pronti a esprimere un desiderio per farlo diventare reale, a patto di non dirlo a nessuno. In realtà l’osservazione dello sciame di Perseidi prosegue ben oltre il 10 agosto, che quest’anno vedrà anche la luna piena, e sono tante le iniziative all’insegna di tradizione e di magia, in Emilia-Romagna, dedicate all’appuntamento con il cielo stellato, che proseguono fino al 14 agosto. Dai trekking notturni ai picnic immersi nella natura, alla musica e ai fuochi d’artificio in spiaggia, dalle visite guidate in notturna tra le sale e i giardini di antiche fortezze, all’ingresso serale in un parco divertimenti, passando per concerti, cinema all’aperto, degustazioni di vino, planetari e osservatori astronomici aperti per poter ammirare il firmamento senza inquinamento luminoso.

Musica, cinema, cucina tipica, parchi divertimenti, mosaici e fuochi pirotecnici

Notte di San Lorenzo a Italia in Miniatura (Rn)

Divertente di giorno, magica di notte” è ciò che promette Italia in Miniatura la notte di San Lorenzo. Il parco resta aperto fino alle 22:30 per una imperdibile serata tra 300 monumenti in miniatura illuminati, attrazioni in funzione fra mille luci e colori, videomapping in Piazza Italia e la suggestione di una Venezia incantata e romantica, animata da personaggi settecenteschi e da un trio d’archi dal vivo. Poi tutti a vedere lo spettacolo di luci, effetti speciali e fuochi d’artificio, dalle Alpi alla Sicilia, firmati dal Maestro Antonio Scarpato, alle 22, sotto un tetto di stelle. Tariffa Speciale dalle 18:30 €10 (biglietto unico adulti/ridotti). Per info e prenotazioni: ” è ciò che promette Italia in Miniatura la notte di San Lorenzo. Il parco resta aperto fino alle 22:30 per una imperdibile serata train miniatura illuminati, attrazioni in funzione fra mille luci e colori, videomapping in Piazza Italia e la suggestione di una Venezia incantata e romantica, animata da personaggi settecenteschi e da un trio d’archi dal vivo. Poi tutti a vedere lo spettacolo di luci, effetti speciali e fuochi d’artificio, dalle Alpi alla Sicilia, firmati dal Maestro Antonio Scarpato, alle 22, sotto un tetto di stelle. Tariffa Speciale dalle 18:30 €10 (biglietto unico adulti/ridotti). Per info e prenotazioni: www.italiainminiatura.com

Deejay On Stage a Riccione (Rn)

San Lorenzo con Ariete, in arte Arianna Del Giaccio, a Riccione, una delle cantanti più apprezzate della Gen-Z, che ha debuttato al Festival di Sanremo 2022.

10 agosto, nel piazzale Roma, di “Deejay On Stage” insieme ad altre due star musicali Gaia, la cantante e cantautrice di origini italo brasiliane, e il rapper italiano Mecna. Radio Deejay, in trasferta in piazzale Roma, come accade ormai da anni, affiderà la regia del palcoscenico a Rudy Zerbi, che sui social continua a calamitare follower (due milioni e 200mila solo su Instagram). Al suo fianco ci saranno Andrea e Michele e Gianluca Gazzoli, che ogni giorno saranno in diretta in diretta da Aquafan. Per info: L’artista sarà ospite, a partire dalle 21 di martedìinsieme ad altre due star musicali, la, e il rapper italiano. Radio Deejay, in trasferta in piazzale Roma, come accade ormai da anni, affiderà la regia del palcoscenico a, che sui social continua a calamitare follower (due milioni e 200mila solo su Instagram). Al suo fianco ci saranno, che ogni giorno saranno in diretta in diretta da Aquafan. Per info: https://www.deejay.it/articoli/riccione-deejay-on-stage-2022-il-programma-e-i-concerti/

Notte di San Lorenzo a Rimini, tra cinema, interviste e visite guidate

Marecchia Social Fest” al Parco della Serra Cento Fiori, un’estate all’insegna della musica e dell’intrattenimento, con concerti, proiezioni di film, cartoni animati e incontri con gli autori sull’erba. Mercoledì 10 agosto alle 21,30 Roberto Mercadini presenta “Leonardo e Michelangelo, due passioni per l’uomo”, una lezione/spettacolo alla scoperta di due uomini straordinari ma, soprattutto, di due straordinari modi di amare gli esseri umani. Ingresso gratuito. Per info: La Cooperativa Cento Fiori propone il “” al Parco della Serra Cento Fiori, un’estate all’insegna della musica e dell’intrattenimento, con concerti, proiezioni di film, cartoni animati e incontri con gli autori sull’erba.presenta “Leonardo e Michelangelo, due passioni per l’uomo”, una lezione/spettacolo alla scoperta di due uomini straordinari ma, soprattutto, di due straordinari modi di amare gli esseri umani. Ingresso gratuito. Per info: Cooperativa sociale Cento Fiori – Home | Facebook

Terrazza della Dolce Vita, i salotti en plein air ideati da Simona Ventura e Giovanni Terzi, con interviste a personaggi ospitati nel giardino del Grand Hotel di Rimini. Mercoledì alle 18:15 saranno ospiti della terrazza del Grand Hotel il Ministro degli Esteri Luigi di Maio e Mario Lavezzi, compositore, cantautore e produttore discografico. Alla Terrazza Dolce vita si affianca anche la “Terrazza Off” che alle 5.30, proporrà il concerto degli “OP3” sulla spiaggia del Grand Hotel. Posti limitati con prenotazioni obbligatorie a: Spostandoci a Marina Centro, il cuore della vita estiva riminese, appuntamento conclusivo con la, i salotti en plein air ideati da Simona Ventura e Giovanni Terzi, con interviste a personaggi ospitati nel giardino del. Mercoledì alle 18:15 saranno ospiti della terrazza del Grand Hotel il, compositore, cantautore e produttore discografico. Alla Terrazza Dolce vita si affianca anche la “Terrazza Off” che alle5.30, proporrà il concerto degli “OP3” sulla spiaggia del Grand Hotel. Posti limitati con prenotazioni obbligatorie a: congressi@grandhotelrimini.com ; tel. 0541/22122 – Lucrezia.

Corte degli Agostiniani, nel centro storico. Proiezione (alle 21:30) del film del 2021 “Tre piani” di Nanni Moretti, adattamento cinematografico del romanzo omonimo del 2017 scritto da Eshkol Nevo. Il film rientra nella rassegna “Cinema sotto le stelle agli Agostiniani”. Per info costi e prenotazioni: Nella notte di San Lorenzo Rimini è anche una serata di cinema all’aperto sotto il cielo stellato, nella cornice della, nel centro storico. Proiezione (alle 21:30) del, adattamento cinematografico del romanzo omonimo del 2017 scritto da Eshkol Nevo. Il film rientra nella rassegna “”. Per info costi e prenotazioni: https://riminiturismo.it/sites/riminiturismo/files/manifesto_agostiniani.pdf

InsoliTouRimini”, le visite guidate teatralizzate alla scoperta di Rimini. Un’occasione di conoscere una Rimini ‘inusuale’, passando attraverso i quartieri meno noti, ascoltando curiosità e aneddoti, mentre “incursioni teatrali” durante il percorso, coinvolgono i partecipanti. I tour partono dall’Arco d’Augusto, simbolo di Rimini, attraversano il centro storico seguendo percorsi “insoliti” e terminano nel Borgo San Giuliano, tra gli splendidi murales di ispirazione felliniana, con un aperitivo al tramonto a cura del Ristorante Retroborgo, ammirando la piazza sull’acqua del Ponte di Tiberio. In centro musei aperti anche la sera, visite guidate serali alla Domus e al Part e mercatino dei bambini. Ingresso a pagamento. Per info e prenotazioni: Appuntamento anche con “, le visite guidate teatralizzate alla scoperta di Rimini. Un’occasione di conoscere una Rimini ‘inusuale’, passando attraverso i quartieri meno noti, ascoltando curiosità e aneddoti, mentre “incursioni teatrali” durante il percorso, coinvolgono i partecipanti. I tour partono dall’Arco d’Augusto, simbolo di Rimini, attraversano il centro storico seguendo percorsi “insoliti” e terminano nel Borgo San Giuliano, tra gli splendidi murales di ispirazione felliniana, con un aperitivo al tramonto a cura del Ristorante Retroborgo, ammirando la piazza sull’acqua del Ponte di Tiberio. In centro musei aperti anche la sera, visite guidate serali alla Domus e al Part e mercatino dei bambini. Ingresso a pagamento. Per info e prenotazioni: https://www.facebook.com/visiteguidateteatralizzate

Per finire mercoledì sera intorno alle 22:30, tutti ad assistere allo spettacolo dei fuochi d’artificio a Miramare, per poi esprimere un desiderio alla vista di una stella cadente.

Pioggia di Perseidi negli Osservatori Astronomici

Osservatorio Astronomico Niccolò Copernico di Saludecio (Rn)

Dal 10 al 13 agosto l’Osservatorio sulle colline di Rimini organizza delle aperture speciali in occasione di San Lorenzo, dalle 22 alle 24 circa. I telescopi saranno aperti ai visitatori con la presenza di Astrofili come guida. La partecipazione a questi e a tutti gli eventi organizzati dall’Osservatorio è consentita previo tesseramento annuale, al costo di € 6 per persone dai 13 anni in su. Sul sito ci si può iscrivere attraverso un form ( organizza delle, dalle 22 alle 24 circa. I telescopi saranno aperti ai visitatori con la presenza di Astrofili come guida. La partecipazione a questi e a tutti gli eventi organizzati dall’Osservatorio è consentita previo tesseramento annuale, al costo di € 6 per persone dai 13 anni in su. Sul sito ci si può iscrivere attraverso un form ( https://www.osservatoriocopernico.org/contatti/ ) per accelerare i tempi del tesseramento. Unico osservatorio in provincia di Rimini, da oltre 40 anni opera nella divulgazione della scienza astronomica. Dotato di due telescopi, uno per la sola ricerca scientifica e uno riservato agli appuntamenti con il pubblico, la struttura è aperta ai soci tutti i sabati sera dell’anno, dalle ore 22.00. Per info: www.osservatoriocopernico.org

Notte di san Lorenzo lontani dalle luci della città

Entroterra di Rimini

Lontano dalle luci della città esistono luoghi in natura dove buio e condizioni ambientali favorevoli permettono di godersi lo spettacolo di centinaia di stelle che normalmente ci risultano invisibili. Tra i vari scenari naturali dove poter assistere alle meraviglie della notte di San Lorenzo, si può andare nei vari borghi dell’entroterra romagnolo, come San Leo, Montecolombo, Montebello, Verucchio, Santarcangelo, Perticara di Novafeltria e ricercare il punto più buio dove brillano solo le stelle.