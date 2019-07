Rovinati dalle banche fallite, l’assistenza di Federconsumatori Rimini

Il Fondo di Indennizzo dei Risparmiatori erogherà agli aventi diritto che hanno subito perdite economiche in seguito alla messa in liquidazione coatta amministrativa di B. Marche, B.P. dell’Etruria e del Lazio, CARIFE, CARICHIETI, B.P. di Vicenza, Veneto Banca, indennizzi pari al 95% per gli obbligazionisti subordinati (al netto dell’eventuale 80% già ricevuto) ed al 30% per gli azionisti , attraverso la piattaforma web in creazione sul sito consap.it .

Federconsumatori della Provincia di Rimini resta a disposizione della cittadinanza per coadiuvare i singoli nell’ottenere tali indennizzi – si ricorda che è avente diritto chi ha un patrimonio mobiliare inferiore ai 100.000,00 euro e/o chi ha un reddito inferiore ai 35.000,00 euro.

Federconsumatori terrà un’assemblea pubblica dedicata nelle prossime settimane di cui daremo comunicazione