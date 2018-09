RSM, Shuttle Rimini – Bologna Airport diventa partner della Nazionale di Calcio del Titano

Al via una nuova e importante collaborazione tra “Shuttle Rimini Bologna Airport” ed il mondo dello sport. Il servizio di collegamento tra San Marino, la Romagna e l’hub internazionale felsineo, organizzato e gestito da Vip Srl, diventa partner della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio (FSGC).

Dai prossimi incontri della “Uefa Nations League” (Girone D2), in programma nei mesi di settembre, ottobre e novembre con le rappresentative nazionali di Moldavia, Bielorussia e Lussemburgo, i Biancoazzurri di San Marino, avranno infatti il sostegno anche della sponsorship offerta dallo “Shuttle Rimini Bologna Airport”.

Lo “Shuttle”, attività realizzata in Italia dalla famiglia Benedettini, rinsalda in questo modo il suo legame con la Repubblica e allarga ulteriormente la sua presenza nello sport professionistico. La collaborazione con la FSGC segue, infatti, le collaborazioni già realizzate negli scorsi anni nel mondo del basket e del football italiano.

“Abbiamo un legame forte con San Marino, è il luogo dove siamo nati e cresciuti. La partnership con la Federcalcio, che ringraziamo per la sua disponibilità ne è evidente espressione – spiegaRoberto Benedettini, amministratore unico Vip Srl – e la nazionale del Titano fa conoscere la Repubblica in tutto il mondo; la presenza del nostro marchio e dei nostri servizi nella sua attività agonistica, ci consente di farci conoscere ancora di più, anche fuori di confini sammarinesi e italiani. Elemento importante per il nostro Shuttle, un collegamento a disposizione di chi dall’estero vuole raggiungere San Marino, Romagna, costa adriatica e da pochi giorni anche le Marche con le città di Pesaro e Urbino”.