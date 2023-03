Sindaco Sadegholvaad: “Rimini pronta ad accogliere le salme dei naufraghi di Cutro”

Potrebbe esserci anche Rimini tra le città che accoglieranno le salme delle vittime del naufragio di Cutro in Calabria. Ad annunciarlo il sindaco Jamil Sadegholvaad .

“Questa mattina ho scritto alla Prefettura di Crotone per offrire la disponibilità della nostra Città ad accogliere le salme di alcune delle vittime del naufragio di Cutro. Un gesto di supporto concreto nei confronti delle famiglie degli oltre settanta bambini, donne, uomini che hanno perso la vita al termine di un viaggio della speranza trasformato in un dramma che non può lasciare indifferenti.

Così come stanno facendo altre città in Italia come Mantova, Bologna e Ravenna, abbiamo scelto di dare il nostro contributo per garantire una degna sepoltura alle vittime, mettendo a disposizione alcuni spazi nel cimitero musulmano di San Martino Montelabbate. In tutta la Calabria infatti, l’unica area cimiteriale per fedeli di religione musulmana è satura. Credo sia il minimo che possiamo fare, a fronte di una tragedia che chiama in causa tutti”.