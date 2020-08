Saludecio: ancora tanti eventi per l’estate. Da “Mille e una notte” a “Il cielo in piazza”

Prosegue l’estate di Saludecio con nuovi appuntamenti: teatro, musica, spettacolo ma anche tanto spirito di comunità ed un approfondimento di scienza e cielo con il Gruppo Astrofili N. Copernico. Si parte questo venerdì 14 agosto con Mille e una notte in… Valconca, spettacolo teatrale ispirato ad alcuni dei più bei racconti tratti da Le mille e una notte, in collaborazione con associazione Città Teatro; quindi sabato 22 agosto Senza Rumor, suggestioni, parole e musica ed un omaggio alla poesia dialettale con musica dal vivo, in collaborazione con associazione Armonda; quindi sabato 29 agosto concorso di disegni artistici degli alunni delle scuole (materne, elementari, medie) di Saludecio, per la realizzazione del calendario Saludecio ed i suoi artisti, con la consegna di premi per i vincitori del concorso, in collaborazione con l’associazione Proloco. Infine sabato 5 settembre serata astronomica divulgativa con navigazioni guidate tra le meraviglie della volta celeste, e le suggestive immagini dei pianeti giganti del Sistema Solare con Il cielo in piazza a cura del Gruppo Astrofili N. Copernico. Tutte le serate si terranno in Piazza Santo Amato Ronconi dalle ore 21.15. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, con le regole Covid19 attualmente in vigore. La splendida piazza ed il paese della Valconca fungeranno da naturale scenografia per un cartellone di eventi di altissima qualità tra cultura, arte e scienza.