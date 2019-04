Saludecio, Museo: aperture straordinarie nel mese del Santo Amato Ronconi

Per permettere una maggiore fruizione del Museo di Saludecio e del Beato Amato – il Museo dedicato a Santo Amato Ronconi -, grazie all’aiuto dei volontari che ne garantiscono l’apertura ogni domenica, questo prezioso compendio della Valconca sarà aperto anche mercoledì 1° maggio (Festa del Lavoro) dalle ore 16.00 alle ore 18.00; durante il mese sarà inoltre aperto per festeggiare Santo Amato, anche nei giorni di sabato 4, 11 e 18 e come tradizione per la ricorrenza del Santo, mercoledì 8 maggio.

Tra le novità che accolgono i visitatori – oltre alla piccola tavoletta con San Sebastiano (esposta fino al 2 giugno) – da Pasqua è stato collocato vicino al grande Crocifisso ligneo del Quattrocento, un piccolo dipinto: è un frammento di un quadro sconosciuto.

E’ una nuova tappa del ciclo espositivo “Confronti d’Arte”; una proposta di dialogo fatto di reciproci sguardi con il Cristo sulla Croce.

Dal buio di questa piccola tela del Seicento, emergono alcune figure che raccontano il dramma della Salita al Calvario di Gesù Cristo. Sono San Giovanni Apostolo ed Evangelista che consola Maria Madre di Gesù con San Maria Maddalena. C’è anche un uomo in arme che secondo i Vangeli rappresenta San Longino: il Santo soldato a cui la tradizione fa risalire il nome di Saludecio.

L’episodio seppur tracciato con poche pennellate, è fortemente intenso ed emozionante. Si tratta di un frammento di un quadro più ampio. Purtroppo non conosciamo l’opera nella sua completezza, tuttavia attraverso l’analisti stilistica di questa parte superstite, è possibile avvicinarla alla pittura del tardo Seicento, forse di ambito veneto. Questa piccola tela (proveniente dal mercato antiquario ed ora in una collezione privata) è ancora da studiare e il recente restauro ne ha restituito il cielo e la qualità cromatica.

L’esposizione dal suggestivo titolo – Un frammento della Storia: la Salita al Calvario – è curata dal direttore del Museo prof. Marco Musmeci e sarà possibile ammirarla fino al 29 settembre 2019.

Il Museo di Saludecio e del Beato Amato è ad ingresso libero.

https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_di_Saludecio_e_del_beato_Amato

Info:

museo.santo.amato.saludecio@gmail.com