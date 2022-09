Salvataggio prolungato, bagnini in rivolta e Bellaria non firma

Legacoop Romagna non condivide la scelta dei comuni costieri della provincia di Rimini di allungare di una settimana il periodo di salvamento.

“Non sussistono infatti condizioni oggettive tali da giustificare una variazione delle tempistiche, già decise e concertate dalla Regione, ne metereologiche ne legate a eventi particolari che possano evitare lo svuotamento delle spiagge già in atto”, sostiene Legacoop.

E argomenta: “Le imprese turistiche, a partire dagli alberghi, hanno già cominciato a chiudere o ridurre significativamente l’attività, incentivati quest’anno anche dagli insostenibili rincari delle bollette. Va registrata inoltre la difficoltà a reperire personale sufficiente per il servizio di salvamento, laddove diversi dipendenti per programmi personali di studio, familiari o lavoro non danno disponibilità a continuare il servizio. Anche l’apertura delle scuole, notoriamente determinante per la stagione, non avviene in ritardo (12 settembre per Lombardia, Piemonte, Veneto, Trento e 15 in Emilia Romagna), mentre sono già stati ridotti i servizi pubblici della raccolta rifiuti e del materiale spiaggiato”.

“Il Servizio di salvamento, fiore all’occhiello del turismo della nostra regione, è finanziato dalle imprese familiari balneari del territorio (5 milioni di euro annui dalle cooperative dell’Emilia-Romagna). Un suo allungamento è una scelta che rischia di porre la categoria e le sue cooperative in solitudine rispetto al resto del sistema turistico che sta progressivamente fermandosi. Siamo da sempre sostenitori e attori di politiche che incentivino l’offerta turistica, ma queste possono avvenire solo con una coinvolgimento operativo di tutta la comunità e con progetti significativi”. conclude Legacoop Romagna.

Un solo Comune della provincia di Rimini, quello di Bellaria-Igea Marina, non prolungherà la stagione balneare e quindi del servizio di salvataggio. Un caso che si tratto dell’unico Comune della costa governato in quelo monento dal centro-destra? Secondo il sindaco Giorgetti “non si tratta di una scelta politica” ma semplicemente si è valutato che il servizio su quelle spiagge non occorre più data la situazioe odierna.

Addirittura sprezzante la reazione di Mauro Vanni, presidente di Confartigianato Imprese Demaniali, così come riportata dal Corriere Romagna: “Li paghiamo per guardare i cocali”, riferendosi ai bagnini di salvataggio: per i non romagnoli, i “cocali” sono i gabbiani. Vanni non si è presentato agli incontri fra marinai di salvataggio e Comuni della costa che si sono svolti ieri: “Nessuna discussione ma la comunicazione della scelta già fatta”.

Immediata la replica di Mirco Botteghi di Filcams CGIL Rimini e Sonia Lorenzini di Fisascat CISL Romagna: “Le dichiarazioni di Mauro Vanni in riferimento al prolungamento del servizio di salvataggio sarebbero talmente grossolane da non meritare attenzione, ma la loro gravità va denunciata. Il lavoro dei marinai di salvataggio non è “guardare i cocali” Come per tutti i servizi pubblici essenziali anche quello dei marinai di salvataggio è un lavoro altamente qualificato. Questa professionalità – e lo sa bene chi viene tratto in salvo – non si esprime “guardando i cocali” (ai quali però i bagnini vendono l’ombra fino all’ultimo week end di ottobre) ma attraverso vigilanza e prontezza di riflessi quando un pericolante in mare necessita soccorso. Questi contenuti professionali valgono ancor di più quando c’è scarsa affluenza in acqua; dovrebbe saperlo bene Mauro Vanni, che peraltro – tra gli altri incarichi – ricopre quello di Direttore della locale sezione della Società Nazionale di Salvamento”.

E i sindacati rammentano: “Nel 2020 con 1 milione e mezzo a fondo perduto c’era meno nervosismo. Dopo il lockdown gli stabilimenti balneari hanno aperto il 18 maggio. C’era tanta voglia di libertà e le spiagge sono state immediatamente prese d’assalto. La Regione Emilia-Romagna, tramite bando, elargì 1,5 milioni di euro a fondo perduto agli stabilimenti balneari per pagare il servizio di salvamento. Il risultato fu che, nonostante le nostre proteste e le spiagge piene, quell’anno i marinai salirono in torretta il 13 giugno”.

“Il livello del dibattito pubblico – proseguono Botteghi e Lorenzini – e della sensibilità dei concessionari demaniali su questi temi è quello che si legge. Noi ribadiamo con forza un concetto: si colga l’occasione della riforma delle concessioni per ridefinire un quadro organizzativo ed economico del salvamento, sganciandolo definitivamente dalle imprese balneari ed affidandolo direttamente al Pubblico”.

Quanto a Bellaria – Igea Marina, “i Comuni che hanno convocato la riunione per l’ordinanza balneare integrativa – al netto delle decisioni – hanno improntato la loro azione al rispetto dell’ordinanza balneare regionale che prescrive appunto un confronto locale. Anche il Comune di Bellaria – Igea Marina, come gli altri, aveva ricevuto una nostra disponibilità al confronto fin dal 4 agosto scorso. Non siamo stati interpellati e i marinai di salvataggio scenderanno dalle torrette la sera dell’11 settembre”.

“Se questa decisione fosse un mero distinguo politico sarebbe grave, perché su temi come questi bisogna stare al merito e non alla politica. Nei prossimi giorni valuteremo insieme ai marinai di salvataggio di Bellaria – Igea Marina quali iniziative mettere in campo”, annunciano Filcams CGIL Rimini e Fisascat CISL Romagna.