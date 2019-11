Salvini a Bellaria: “Il Milan ha perso? Pur di vincere in Emilia Romagna rinuncio anche al prossimo derby” – VIDEO

“Mi pare che il Milan abbia perso. Mi sono impegnato, pur di vincere in Emilia Romagna, anche a perdere il prossimo derby”: Matteo Salvini esordisce così sul palco di Bellaria, dopo la turbolenta incursione alla Fiera di San Martino a Santarcangelo. “Non è questione di colore della pelle. Ballottelli viene fischiato non perché è nero, ma perché è antipatico”, ha aggiunto.

E ancora: “Ho l’orgoglio di aver lasciato ai romagnoli di governare le loro spiagge fermando la direttiva Bolkenstein. Non verranno stranieri e multinazionali sulle spiagge della Romagna”. “Oggi i partigiani veri si rivolterebbero nella tomba a a vedere i loro i loto nipotini a far finta di fare i partigiani con i Rolex”. E alla comparsa di un suonatore di fisarmonica per intonare Romagna Mia: “Noi siamo all’antica e ci piace la fisa”. Segue “O mia bela Madunina”. Conclusione: “Per le foto si entra da destra”.

“Basta con le case popolari all’immigrato che è arrivato qui una settimana fa – aveva esordito la candidata del centrodestra Lucia Borgonzoni – con noi al governo dell’Emilia Romagna tutto questo finirà”. ” Se cambia qui arriva il buon governo del Veneto, il buon governo della Lombardia”.

Il video pubblicato da Matteo Salvini su Facebook: