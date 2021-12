San Giovanni in Marignano: auto nel fosso, 20enne grave al Bufalini

Incidente questa mattina, verso le 6.30 a Santa Maria in Pietrafitta, frazione di di San Giovani in Marignano. Un ragazzo di 20anni ha perso il controllo dell’auto ed è finito in un fosso. Il giovane poco prima delle 6.30, per cause ancora in via di avvertamento da parte dei Carabinieti, ha perso il controllo della sua Fiat Panda in via Santa Maria, all’altezza di via Cassandro.

Sul posto sono interventuti i Vigili del fuoco di Cattolica, i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Il ragazzo è stato trasportato con codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena con l’elisoccorso.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’incidente.