San Giovanni in Marignano: al via il voto per il bilancio partecipato. Si vota fino al 4 luglio

Nelle ultime settimane sulla pagina fb del Comune sono stati pubblicati i 12 progetti del Bilancio Partecipativo ritenuti ammissibili per fattibilità e capacità di rientrare nei limiti di spesa, secondo i termini del Regolamento.

I progetti presentati dai proponenti con video e foto descrittivi sono stati illustrati sulla pagina Fb comunesgm e sono visionabili al link: https://www.facebook.com/watch/259071510773128/557222521671684.

Da questa mattina è possibile votare scegliendo tra uno dei dodici progetti in gara (sono riportati in ordine di arrivo al protocollo comunale):

1. Rossi Enrico Maria – Santa Maria in Pietrafitta – Installazione area fitness outdoor via Sardegna e via Andruccioli;

2. Barilari Filippo – Pianventena – Illuminazione pubblica via Vallette;

3. Bruscaglia Alex – Pianventena – Installazione giochi per bambini e ragazzi via Asti, Aldo Moro e Napoli;

4. Gonnelli Monica – Santa Maria in Pietrafitta – Illuminazione pubblica via Mosca Monteloro;

5. Andreini Alessandro – capoluogo – Postazione multimediale polivalente;

6. Ottaviani Denise – Santa Maria in Pietrafitta – Illuminazione pubblica via cassandro;

7.Buresta Diego – capoluogo – Ripristino tratto river da panificio a Circolo Arci;

8. Della Biancia Silvia – Montalbano – Creazione di un dog park presso il Parco di Montalbano;

9. Mazzini Monica – capoluogo – Sostituzione fioriere Piazza Silvagni;

10. Malpassi Marco – Santa Maria in Pietrafitta – Illuminazione via Umbria;

11. Vico Marika – Montalbano – Installazione di un monumento legato al recupero del ferro nella piazzetta di Montalbano;

12. Bartoletti Riccardo – Capoluogo – Sostituzione impianto di illuminotecnica del teatro A. Massari con attrezzatura led.

E’ possibile votare tramite apposito questionario Google disponibile al link https://forms.gle/xnbZPCQ6CqgzG9sA8 oppure recandosi da lunedì mattina 6 giugno al 4 luglio presso la sede comunale (Ufficio URP, via Roma) compilando il questionario cartaceo e riponendolo nell’apposita urna. Al termine saranno selezionati i 4 progetti, uno per frazione, più votati dalla popolazione.

Allo stesso modo i progetti proposti verranno analizzati e tenuti in considerazione per eventuali e futuri interventi.

Per regolamento è possibile votare solo una volta esprimendo una singola preferenza e solo i cittadini marignanesi hanno diritto di voto. Vinceranno i quattro progetti maggiormente votati, uno per ciascuna frazione. Nel questionario vengono richiesti nome e cognome, data di nascita e frazione di residenza per fini statistici.

Afferma l’assessore Elisa Malpassi: “Finalmente comincia la fase di voto! Lo strumento del Bilancio Partecipativo è davvero prezioso e funziona grazie alla partecipazione dei cittadini. Per questo speriamo di vedere tantissimi marignanesi votare il progetto preferito e siamo davvero curiosi di conoscere gli esiti di questa nuova edizione!”.