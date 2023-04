San Giovanni in Marignano all’assemblea annuale de “I Borghi più Belli d’Italia”

Anche il Comune di San Giovanni in Marignano, rappresentato dal Sindaco Daniele Morelli, ha partecipato alla XXIII Assemblea Nazionale de “I Borghi più Belli d’Italia” che si è tenuta da venerdì 14 a domenica 16 aprile a Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento.

A marzo del 2001 nasceva l’Associazione de “I Borghi più belli d’Italia” su impulso della Consulta del Turismo dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI). Questa iniziativa è sorta dall’esigenza di valorizzare il grande patrimonio di storia, arte, cultura, ambiente e tradizioni presente nei piccoli centri italiani con lo scopo di garantire il mantenimento di un patrimonio di monumenti e di memorie che altrimenti andrebbe perduto. Il desiderio è quello di far provare ai visitatori quelle atmosfere, quegli odori e quei sapori che fanno diventare “la tipicità” un modello di vita che vale la pena di “gustare” con tutti i sensi. L’Associazione si impegna ad offrire promozione e pubblicità ai borghi aderenti.

San Giovanni in Marignano nel 2021 è stato scelto per partecipare alla trasmissione “Borgo dei Borghi” in rappresentanza dell’Emilia Romagna. Ecco qua lo speciale andato in onda su Rai3: https://www.facebook.com/comunesgm/videos/1166813070504607.

Ogni anno tutti i Comuni aderenti si incontrano in occasione dell’Assemblea. Quest’anno erano presenti 250 fra Sindaci e amministratori provenienti da tutta Italia e che coinvolge 345 comuni, tramite il Presidente Fiorello Primi, ha espresso diverse richieste, tra cui la volontà di dotare i borghi di risorse e strumenti adeguati alla valorizzazione dei piccoli comuni, per conservare e far conoscere sempre di più questo magnifico patrimonio di arte, cultura, paesaggio e tradizioni. Diversi gli eventi che hanno accompagnato l’assemblea: convegni, degustazioni di prodotti tipici del territorio, corteo storico, visite guidate, show cooking, sfilate di macchine e moto d’epoca, mercatino dell’antiquariato e annullo filatelico speciale emesso da Poste Italiane.

Nella foto di copertina: Fiorello Primi, Presidente Nazionale dei Borghi più belli d’Italia, Leonardo Ciaccio, Sindaco di Sambuca di Sicilia, Daniele Morelli, Sindaco di San Giovanni in Marignano, Filippo Sica, Sindaco di Montefiore Conca e Lorenzo Grilli, Sindaco del Comune di Montegridolfo