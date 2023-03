San Giovanni in Marignano, continua la rassegna “IL GRANAIO DEI SOGNI” di spettacoli per famiglie

Continua la Rassegna di Teatro “IL GRANAIO DEI SOGNI”, spettacoli per grandi e piccini al Teatro A. Massari di San Giovanni in Marignano. Domenica 12 marzo un nuovo appuntamento di teatro per i più piccoli al Massari. Alle ore 16.30 è in programma lo spettacolo “STORIE DI MARE” della Compagnia Febo Teatro, regia di Claudia Bellemo e Lucia Messina, con Lahire Tortora e Moreno Corà.

Due narratori-marinai ci accompagneranno in un viaggio fantastico di racconti in cui i protagonisti vivranno grandi avventure e saranno messi alla prova, scoprendo che non bisogna avere paura di rivelare i propri talenti al mondo.

Uno spettacolo che, attraverso ritmiche ispirate alla Commedia dell’Arte e uso di oggetti scenici immaginifici, ci rivelerà quanto ogni tipo di viaggio possa essere occasione di incontro e di crescita. Pronti a salpare insieme?

Liberamente tratto dalla raccolta delle “Fiabe italiane” di Italo Calvino.

Ingresso 6€

Info e prenotazioni al numero 335 198 0510

