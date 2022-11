San Giovanni in Marignano, gli eventi per la “Giornata dei Diritti dei Bambini”

GIORNATA DEI DIRITTI DEI BAMBINI

Domenica 20 novembre è la Giornata dei Diritti dei Bambini. Il Comune di San Giovanni insieme agli Enti del Terzo Settore propone eventi ed occasioni di riflessione.

Con l’adozione della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia a novembre 1989 si è affermata una nuova cultura che fa propria l’esigenza di garantire protezione ai minori, riconoscendo alle aspettative ed ai bisogni dei bambini un vero e proprio diritto.

Questo tema ha comportato un impegno in prima persona da parte delle istituzioni: basti pensare che la Regione Emilia Romagna ha dedicato una legge per valorizzare minori e giovani quali risorsa essenziale per lo sviluppo della comunità.

Per promuovere questi importanti temi è stata inoltre istituita la Giornata dei Diritti dei Bambini che ricorre ogni anno il 20 novembre.

Grazie alla collaborazione degli Enti del terzo Settore, il Comune di San Giovanni in Marignano promuove iniziative tematiche per promuovere valore e risorse per bambini e giovani durante tutto l’arco dell’anno. In occasione del 20 novembre in particolare verranno proposte due iniziative per lanciare messaggi importanti alla comunità.

Con i più piccoli la Biblioteca comunale è da sempre molto attenta nel proporre uno spazio dedicato, accogliente, ricco di libri e consigli di lettura, ma anche appuntamenti di promozione della lettura gratuiti ed aperti.

Questi momenti sono occasioni per condividere spazi e stimoli con bambini e famiglie, ma anche per dialogare ed ascoltare le voci dei più piccoli, con la convinzione che con la letteratura e le storie, i bambini possano apprendere qualcosa di sé e del mondo in un contesto sereno e stimolante.

In particolare il prossimo giovedì 24 novembre alle ore 17 verrà proposta una lettura tematica itinerante negli ambienti della Biblioteca per riflettere sui diritti del bambino, ma anche sul valore dell’esistenza del bambino stesso nella sua unicità.

La lettura è aperta a tutti previa prenotazione alla mail biblio@marignano.net

Anche i giovani stanno riflettendo nell’ambito di Attivamente sul tema dei diritti: hanno parlato di mafia, di legalità, di unicità ed accettazione delle differenze, fino ad arrivare anche della pena di morte. Dalla prossima settimana si affronterà un altro tema caldo quale è l’ambiente, coinvolgendo la cittadinanza nel dibattito.

Lunedì 21 novembre alle ore 21:00 sarà ospite, presso il teatro A. Massari, Federico Benuzzi, docente di fisica, attore, giocoliere e divulgatore scientifico con la conferenza spettacolo “Problema globale” che affronta il tema del cambiamento climatico.

“Per fortuna la scienza non si basa su atti di fede, e di questo dobbiamo essere consapevoli.” “Problema globale”, partendo dal presunto dibattito, passa attraverso questa consapevolezza per poi snocciolare metodi di misura e dati, dedurre leggi e regolarità, presentare modelli e previsioni sino a dimostrare che la responsabilità primaria di tutto ciò che sta accadendo è dell’uomo. Presentando poi i danni e le possibili conseguenze passa infine all’uditore un testimone importante: messaggio che è trama, finale ed eredità della performance. Perchè “siamo la prima generazione a subirne gli impatti e l’ultima che può fare qualcosa” (Barack Obama). Al termine della serata aperta a tutti, sarà dato spazio al dibattito con il pubblico. Info: 331 748 6503 e Email info@prolocosangiovanni.it

I giovani continueranno a riflettere nei lunedì successivi dialogando con alcuni referenti di “Fridays for future” (28/11) e di Fondazione Cetacea (5/12).

“E’ un orgoglio e un patrimonio poter vantare queste iniziative sul territorio che si producono grazie alla virtuosità di Associazioni e volontari, ma anche alla curiosità e capacità di interrogarsi che anima i nostri giovani. Noi siamo felici di partecipare per portare la nostra voce ed il nostro impegno in prima persona nel tutelare il valore degli individui, promuovere consapevolezza ambientale, offrire spazio ed opportunità alle nuove generazioni”.

