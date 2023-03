San Giovanni in Marignano: Pietro Porsia esibisce la sua “Arte della Macelleria”

Dopo il successo ottenuto con i preparati pronti natalizi, il macellaio Pietro Porsia torna ad esibire la sua “Arte della Macelleria” al supermercato di San Giovanni in Marignano, in via Garibaldi 71, presentando, a tutti coloro che andranno a fare la spesa quel giorno, le sue specialità pasquali di preparati pronti a cuocere, a partire dalle 9.

Infatti, da oltre 7 anni Porsia, di origini pugliesi ma romagnolo di adozione, visto che in Romagna ha messo su famiglia e lavora per una azienda di lavorazione carni di Igea Marina, è impegnato, tra le altre cose, a portare la sua arte in giro per l’Italia, oltre a formare i macellai di domani. È diventato un esperto nei preparati Pronti a Cuocere.

“Abbiamo incontrato Porsia ad una fiera, i miei ragazzi che lavorano nel reparto macelleria, insieme al responsabile del settore, hanno partecipato a dei suoi corsi – spiega il direttore del supermercato, Umberto Pedrucci che dirige, insieme ai suoi soci, anche un altro punto vendita a San Clemente –. Così abbiamo cominciato a proporre questi piatti nel nostro punto vendita, ma anche delle degustazioni insieme A Porsia per fare vedere ai clienti la preparazione di questi preparati, cotti nel nostro forno e fatti assaggiare ai nostri clienti, che sono rimasti molto soddisfatti e infatti, sabato 25 aprile faremo un’altra giornata come questa”.

È proprio mostrando la sua abilità con la carne che è riuscito a portare modernità in uno dei mestieri più antichi del mondo, facendolo conoscere ed apprezzare ancora di più, anche e soprattutto, attraverso le sue performance sui social e sul web.

“Il macellaio moderno non può essere più solo un buon selezionatore di carni e un abile tagliatore – spiega Porsia –, ma deve essere sempre più un consulente di cucina per i propri clienti, proponendo nuovi e più accattivanti piatti rispetto ai vecchi tagli di macelleria”.

Appuntamento sabato 9 aprile, dalle 9, al supermercato di via Garibaldi 71, a San Giovanni in Marignano.

Pietro Porsia

Nato a Gravina in Puglia, in Provincia di Bari, fin da bambino lo ha sempre accompagnato una grande passione per la carne in tutte le sue sfaccettature, dal disosso alla trasformazione.

All’età di 10 anni, nei pomeriggi dopo scuola il suo passatempo preferito era andare nella macelleria di fiducia dei suoi genitori a fare tesoro di tutti gli insegnamenti ricevuti dai macellai esperti. È proprio in quella bottega che ha inizio la sua carriera di Macellaio.

Fino all’età di 25 anni ha lavorato nei supermercati del suo paese e dopo vari trasferimenti mi sono stabilito con la mia famiglia in provincia di Rimini, a Igea Marina, dove ho iniziato a lavorare per una grande azienda di lavorazione carni.

È un esperto nel disosso e ancor più nella preparazione, si occupa di tutte le fasi di lavorazione.

Effettua preparazioni di tagli primari e secondari destinati alla vendita e alle lavorazioni di macinatura per confezionare salumi.

Il mio punto di forza è senza dubbio il settore preparati Pronti a Cuocere dove vanto di una vasta linea di prodotti conosciuti e apprezzati prima nella riviera Romagnola e, attraverso i Social, in tutto il mondo.

Info:

www.pietroporsia.it