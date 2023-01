San Giovanni in Marignano, torna il rito di Sant’Antonio con la “Benedizione degli animali”

Dopo due anni di sospensione torna a San Giovanni in Marignano la tradizione del rito di Sant’Antonio, la “Benedizione degli animali”. Sant’Antonio Abate è un abate ed eremita nato in Egitto nel 251; è considerato il protettore degli animali e da tradizione viene celebrato con la benedizione del pane e alcune iniziative tradizionali.

Anche a San Giovanni da tantissimi anni viene celebrata questa ricorrenza con una benedizione in Piazza, iniziativa promossa da Pro Loco di San Giovanni in Marignano aps in collaborazione con il Comune, la Parrocchia di San Pietro Apostolo e la partecipazione di Abbaio Camp, scuola di formazione cinofila.

Domenica 22 gennaio l’appuntamento è alle ore 10:15 nella nuova piazzetta di Largo Fosso del Pallone per una breve passeggiata a 4 zampe con gli educatori di Abbaio Camp.

La Benedizione degli animali è invece alle 10.45, mentre alle 10.55 è programmata quella dei mezzi agricoli. Al termine verrà consegnato ai presenti il pane benedetto e l’immagine sacra. A seguire, alle ore 11.15 ci sarà la Santa Messa presso la Chiesa di San Pietro e successivamente il tradizionale pranzo presso Trattoria La Fenice (prenotazioni 331.7486503). L’iniziativa, che inaugura gli eventi del 2023, promuove la valorizzazione delle tradizioni marignanesi. Nello stesso giorno è inoltre in programma Il Vecchio e l’Antico, a cura di Promo D.