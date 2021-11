San Giovanni in Marignano, volontari e nonne cuciono 26 coperte per i senzatetto

Sono già ventisei le Coperte Col Sorriso, un progetto nato con l’obiettivo di far tornare a sorridere e sentire meno sole le signore che frequentano il centro ricreativo “L’Amicizia” di San Giovanni in Marignano.

L’iniziativa, nata da un’idea di Raffaella Rossi, fondatrice e presidente dell’associazione Col Sorriso, da sempre operante su un vastissimo territorio, mette al centro un tema importante della vita civile e sociale, abbinando la socializzazione alla solidarietà.

Da una limitazione, dovuta alla chiusura causata dalla pandemia, è infatti nata una meravigliosa collaborazione che è stata utile non solo a chi si è messo in gioco per realizzare coperte fatte a mano, ma anche ai senza dimora a cui saranno consegnate prossimamente.

Il progetto ha da subito ricevuto il sostegno della collaboratrice Auser Patrizia Silvagni, e l’entusiasmo di un gruppo di frequentatrici del centro, coordinato dalla Signora Gina.

A solidarietà si è poi aggiunta solidarietà: il materiale occorrente è stato donato dalla maglieria Rita di San Giovanni in Marignano e da numerosi privati cittadini. Inoltre l’iniziativa si è estesa in Toscana ed in Abruzzo. Sono stati infatti donati lana ed un dipanatoio dalla signora Tina di Santa Croce sull’Arno ed ancora lana dalle signore Chiara, Lucia e Clotilde di Vasto e Scerni.

Afferma Raffaella Rossi: “È proprio il caso di dire che grazie a questa iniziativa si evidenzia una volta di più come un filo, invisibile e non, percorra i nostri territori ed unisca l’umanità in ogni sua espressione attraverso linguaggi creativi che la valorizzano e la rendono generosa”.

Sottolinea l’Amministrazione Comunale di San Giovanni in Marignano: “E’ un orgoglio percepire quanto il nostro territorio sia ricco di umanità, incontri e gesti davvero importanti verso il prossimo e lo è ancora di più quando si tratta di iniziative spontanee come queste che hanno il potere di arricchirsi con la condivisione. Proprio in un momento di difficoltà per tutti si è ritrovata la forza nell’essere utili a chi è più fragile. Questo è un insegnamento importante di cui fare sempre tesoro. Grazie all’Associazione Col Sorriso e a tutti coloro che strada facendo si sono riconosciuti e hanno contribuito a questo profondo gesto di amore verso il prossimo. “