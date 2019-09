San Giovanni in Marignano: domani il “Capodanno del Vino e Palio della Pigiatura”

Domani, domenica, torna a San Giovanni in Marignano, il “Capodanno del Vino e Palio della Pigiatura”.

Oltre 100 figuranti in costume da primi del Novecento sono pronti ad “invadere” il centro storico con colori, tifo, e una magica atmosfera!

Il “Capodanno del Vino e Palio della Pigiatura” celebra le tradizioni della Romagna contadina, nonché i vini di qualità che hanno permesso a San Giovanni in Marignano, “Uno dei Borghi più belli d’Italia”, di essere inserito all’interno della “Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini”. Questo evento è il benvenuto al vino nuovo!

Passeggiando nel centro storico, si potrà fare un tuffo nel passato, all’inizio del Novecento, tra gli antichi mestieri e tanti personaggi tradizionali, lo strillone, i briganti, le azdore, i cantastorie. Durante il pomeriggio sarà possibile degustare vino e piade, ma anche partecipare a giochi ed eventi per grandi e piccini, che rievocano la vita nella campagna e la civiltà contadina.

Il culmine dell’evento sarà la 6a edizione de “il Palio della Pigiatura”. Le frazioni marignanesi, Cattolica, Monte di Conca, Pian di Ventena, Pietrafitta, rappresentate da una coppia, si sfideranno per aggiudicarsi il Palio di Marignano! L’ultima edizione del Palio è stata vinta da Santa Maria.

Il programma:

via Veneto

dalle 9.00 IL VECCHIO E L’ANTICO

via XX Settembre, via Borgo XXII Giugno e via Roma

dalle 9.30 Mercatino dell’Artigianato e del Prodotto Tipico

“La CasaMatta”: mercatino e pesca;

Dal pomeriggio Grande Festa di Paese Giochi, Mestieri e Memorie d’una volta, Corpo Bandistico, Balli e Musica.

dalle 15.00 alle 19.30 Degustazioni:

– Vini locali a cura delle cantine marignanesi Enzo Ottaviani, Fattoria Poggio San Martino, Tenuta del Monsignore, Torre del Poggio;

– Piada Romagnola con Porchetta a cura di Circolo Arci F. Beretta;

– Piada con Fagioli a cura di Scuolinfesta.

dalle 15.00

Via Veneto – Parco dei Tigli: Ecoprinting, il fascino della natura;

Via XX Settembre: Commercio, Mercato, Memorie e Mestieri d’una volta;

Piazza Silvagni: I Giochi d’una Volta, Animazioni per bambini, Spettacoli tradizionali.

Spettacoli (Piazza Silvagni)

Ore 15.30 (Chiesa di Santa Lucia): Musiche d’organo del M° Roberto Torriani;

ore 16.00 Concerto del Corpo Bandistico di San Giovanni in Marignano;

ore 17.30 Sfilata e 6° PALIO DELLA PIGIATURA tra le frazioni storiche marignanesi a cura di Ass. Pro Loco e Cav. Cucchiarini.

Info:

0541 828122

cultura@marignano.net

0541 827254

info@promo-d.com

www.marignano.net

FB SanGiovanniinMarignano