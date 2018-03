San Giovanni in Marignano: domenica per “Itinerari Letterari” Antonio Pascale

Domenica 18 marzo, dopo il successo dei primi due appuntamenti, torna alle ore 16.30 “Itinerari letterari” presso la Sala del Consiglio comunale, a cura di Rapsodia Associazione.

Emiliano Visconti ci accompagnerà a conoscere Antonio Pascale e le sue “Quattro lezioni sentimentali”.

Antonio Pascale, straordinario scrittore, da poco uscito con due libri tra attenuanti e aggravanti sentimentali, ci farà ridere e divertire con un One Man Show, un monologo esilarante su quattro storie in cui l’amore ti insegna e le donne ti danno bastonanti lezioni d’amore.

Scrive: «La vita è un accumulo di risposte esatte date al momento sbagliato».

Antonio Pascale vive prima a Caserta, poi a Roma, dove attualmente lavora. Ha pubblicato tra l’altro: “La città distratta”, “La manutenzione degli affetti” e “Passa la bellezza”, “S’è fatta ora”, “Non è per cattiveria. Confessioni di un viaggiatore pigro”, “L’isola nave e la memoria degli ultimi marconisti”, “Scienza e sentimento”, “Solo in Italia”, “Questo è il paese che non amo. Trent’anni nell’Italia senza stile”. Collabora con Radio 3 RAI, lo Straniero e Il Mattino.