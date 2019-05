San Giovanni in Marignano: la rigenerazione urbana nel programma del candidato Morelli

Sabato scorso il Presidente della Regione Stefano Bonaccini e l’Assessore Regionale Emma Petitti hanno presenziato, presso il Teatro Massari di San Giovanni in Marignano, alla presentazione del progetto di rigenerazione urbana denominato Patrimonio architettonico e cultura nel graaio del Malatesta, ribadendone il valore dal punto di vista tecnico e la sua perfetta rispondenza ai requisiti di qualità imposti dal bando regionale che lo ha finanziato.

L’intervento, proposto dall’amministrazione Morelli, riveste una valenza strategica che interesserà differenti parti del Centro Storico, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo del Borgo Marignanese nel sistema turistico territoriale, ma anche di potenziarne il valore sociale e culturale, restituendo alla comunità spazi riorganizzati e funzionalmente orientati al potenziamento di attività ed esperienze condivise.

Il progetto si articola tra il rendere il Centro Storico più attrattivo e lo sviluppo di nuove funzioni e relazioni tra i cittadini; per questo si parla di rigenerazione urbana e sociale.

Gli interventi saranno suddivisi in 5 ambiti:

Via Roma: eliminazione barriere architettoniche, sopraelevazione del piano stradale dell’attraversamento pedonale fra l’attuale Municipio e la Biblioteca Comunale, nuove alberature, rinnovo del Parco della Biblioteca con la creazione di un’Area più strutturata e in sicurezza per nuove attività culturali

Via Macello: eliminazione barriere architettoniche, sostituzione asfalto con pavimentazione in masselli e inserimento alberature. Il Centro Giovani sarà connesso con i percorsi pedonali esistenti

Nuovo percorso pedonale a fianco del teatro Massari sino alla scalinata in mattoni esistente che conduce all’alveo del Ventena, realizzazione di un suggestivo camminamento sotto il ponte storico di Via XX Settembre sino a raggiungere Via Vittorio Veneto

Riqualificazione Via Fosso del pallone nella parte retrostante l’Ex Municipio

Ristrutturazione ex municipio con diversi utilizzi di interesse collettivo. Casa della Cultura, Sala Conferenze/Mostre/Riunioni. Centro di documentazione, di lettura e di didattica multimediale

Tali azioni saranno accompagnate da:

– Percorsi partecipativi che coinvolgeranno cittadini, associazioni e scuole;

– Recupero e catalogazione materiali e documentazione relativa a Teatro Massari, Notte delle Streghe, Santa Lucia, ecc…

– Campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale;

– Attivazione di un Piano di Valorizzazione Commerciale del Centro

– Allestimento del Centro di Documentazione del territorio, valorizzando le raccolte, i materiali e i – documenti nella disponibilità del Comune di San Giovanni.