San Giovanni in Marignano: i marignanesi all’inaugurazione della scuola di Arquata del Tronto

Sarà inaugurata mercoledì 19 settembre la nuova palestra di Arquata del Tronto, realizzata con la collaborazione di “La Stampa – Specchio dei tempi” e il contributo delle associazioni marignanesi. Proprio per partecipare alla manifestazione di inaugurazione, viene organizzato un autobus. Per partecipare è necessario far pervenire la propria adesione (entro il 12 settembre) al 348 3901482. Il prezzo della partecipazione è 30,00 euro. Il ritrovo e la partenza è previsto alle ore 08.00 dalla Biblioteca di San Giovanni in Marignano.

Il programma prevede l’intervento di Lodovico Passerin D’Entre Ves, Presidente La Stampa – Specchio dei tempi; Aleandro Petrucci, Sindaco di Arquata; Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile; Silvia Giorgi, dirigente Scolastica Istituto Comprensivo del Tronto; Luca Ceriscioli, Presidente della Regione Marche. Il taglio del nastro è previsto per le 12.15.