San Giovanni in Marignano: sabato al via la “Primavera in Piazza”

Appuntamento con la Primavera a San Giovanni in Marignano, sabato 24 e domenica 25 marzo 2018. Ritorna infatti, per la sua 9.a edizione “Primavera in Piazza”, manifestazione dedicata ai fiori, alle piante ed ai prodotti naturali organizzata da Promo D srl, con il Patrocinio del Comune di San Giovanni in Marignano e la collaborazione della Pro Loco di San Giovanni in Marignano, dell’Associazione Scuolinfesta e del circolo ARCI F. Beretta.

Oltre 40 espositori con fiori, piante aromatiche, piante da esterno, prodotti di erboristeria, cosmetici naturali, prodotti alimentari tipici locali e artigianato. Il mercato aprirà i battenti sabato 24 marzo dalle ore 15.00 alle 20.00 e proseguirà domenica 25 dalle ore 9.00 alle 20.00. La domenica sarà in concomitanza con il mercatino d’antiquariato “Il Vecchio e l’Antico”, in via Veneto dalle 9.00 alle 19.00 e al Mercatino della Pulci che per questo mese sarà in via XX Settembre e Borgo XXII Giugno.

La manifestazione sarà arricchita da un’animazione a cura della Pro Loco dove il protagonista è lo Spaventapasseri, figura che occupa un posto speciale nella cultura popolare in tutto il mondo. L’Associazione Scuolinfesta sarà presente con il proprio stand e curerà il laboratorio per bambini “Oggi sono un giardiniere” per imparare i segreti per la cura del giardino.

Sabato 24 marzo alle ore 11.00 presso la sala del consiglio comunale ci sarà la consegna di piante e arbusti ai nuovi nati marignanesi. I bambini e le loro famiglie riceveranno le piante che l’Amministrazione fa loro dono quale benvenuto alla vita.

Domenica 25 marzo alle ore 10.30 in piazza Silvagni laboratorio gratuito per bambini guidato da Daniela Franceschelli “Decora il tuo biglietto pasquale” per realizzare simpatiche creazioni con pulcini e coniglietti. Presso il parco dei Tigli i bimbi potranno poi provare un giro sul Pony a cura del Circolo Ippico Marignano.

Non mancano anche tante altre proposte: domenica 25 marzo incontro sul tema della cosmetica naturale: a partire dalle 15.30 è infatti in programma l’incontro “Il mondo della eco bio-cosmesi” a cura di Karen Pruccoli, dedicato all’importanza di utilizzare cosmetici ecobiodermocompatibili.

L’incontro, ad ingresso libero, si svolgerà presso il loggiato dell’ex pescheria in Piazza Silvagni.

Nel pomeriggio di domenica, lungo le vie del centro, sfilata itinerante degli Sbandieratori e Musicisti del Gruppo Storico Combusta Revixi di Corinaldo (AN). Il Gruppo Storico è formato da oltre settanta elementi divisi in arcieri, chiarine, sbandieratori e tamburi, che si esibiscono da oltre trent’anni in Italia ed in Europa in rievocazioni storiche medievali, rinascimentali ed altri importanti eventi.

Info:

www.promo-d.com

Il programma completo:

SABATO 24 E DOMENICA 25 MARZO

Piazza Silvagni, via XX Settembre e via Roma sabato dalle 15.00 alle 20.00, domenica dalle 9.00 alle 20.00.

MERCATINO DI PRIMAVERA

piante e fiori, erboristerie, artigianato naturale e prodotto tipico locale

La Casa Matta

SCOPRI LE SORPRESE DELLA CASA MATTA!

Piazza Silvagni sabato dalle 15.00 alle 20.00, domenica dalle 9.00 alle 20.00

LA TRADIZIONE CONTADINA a cura di Ass.ne Pro Loco

Pro Loco annuncia la Primavera portando gli spaventapasseri in Piazza. Lo spaventapasseri occupa un posto speciale nella cultura popolare in tutto il mondo, la sua presenza rivela le nuove semine. Vi aspettiamo quindi nel cuore del Granaio dei Malatesta, con spaventapasseri animati ed inanimati, fiori, piante aromatiche e lavorazione di cesti, giochi e divertimento.

L’Associazione ‘Nel Giardino Segreto’ curerà l’angolo truccabimbi a tema Spaventapasseri, per assomigliare ai nostri simpatici amici.

Pro Loco sarà presente anche con il punto informazioni e prenotazioni visite guidate.

OGGI SONO UN GIARDINIERE! a cura di Ass.ne Scuolinfesta

Laboratorio gratuito per bambini

LA PASTICCERIA DELLA NONNA PINA a cura di Ass.ne Scuolinfesta

Torte caserecce e biscotti fatti in casa in collaborazione con le nonne de Il Centro Anziani di San Giovanni in Marignano.

“PESCA” A PREMI DI PRIMAVERA a cura di Ass.ne Scuolinfesta

Centro Studi Naturalistici Valconca dalle 15.00 alle 19.00

Visita la Mostra Entomologica al piano primo per conoscere l’affascinante mondo degli insetti ed altri artropodi terrestri (mail: csnvalconca@virgilio.it)

SABATO 24 MARZO

Sala Consiglio Comunale

ore 11.00

UNA PIANTA PER IL TUO PRIMO ANNO DI VITA Consegna dell’albero ai nuovi nati del 2017, Alla presenza dell’Amministrazione comunale, Assessorato all’Ambiente.

Chi fosse impossibilitato a ritirare la piantina in questa circostanza, potrà recarsi nel pomeriggio di sabato 24 e nella giornata di domenica 25 marzo in Piazza Silvagni presso l’allestimento Pro Loco con l’apposita lettera

ore 17.30

30anni Streghe / Proiezione di “TRE VOLTE AL TRAMONTO”

Documentario sui riti e il folklore dell’Appennino

Alla presenza degli ideatori Mario Ferraguti e Andrea Rossi

Piazza Silvagni

dalle 15.00 alle 20.00

MERCATINO DEI BAMBINI a cura di Ass.ne Pro Loco

ore 16.30

Intrattenimento Musicale con “I Boomerang”

Mezzo secolo di musica leggera italiana e internazionale

a cura di Circolo Arci F. Beretta

DOMENICA 25 MARZO

Via Vittorio Veneto dalle 9.00 alle 19.00

IL VECCHIO E L’ANTICO

Mercatino mensile di antiquariato, modernariato e collezionismo

Via XX Settembre e Borgo XXII Giugno dalle 9.00 alle 19.00

MERCATINO DELLE PULCI

Mercatino mensile di tutto ciò che è usato e riutilizzabile

Parco dei Tigli

dalle 9.00 alle 19.00

MERCATINO DEI BAMBINI a cura di Ass.ne Pro Loco

dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00

PONY PER I BIMBI!

il Centro Ippico Marignano mette a disposizione alcuni pony per la gioia dei più piccoli, che potranno provare l’ebrezza di una breve passeggiata

www.circoloippicomarignano.com

Palazzo Malatesta-Corbucci-Carpegna via XX Settembre dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00

COME ERAVAMO (CUM A SIMIE)

Mostra di luoghi ed oggetti della nostra storia fra ‘800 e ‘900 (ingresso gratuito)

Possibilità di Visita Guidata gratuita del centro storico, su richiesta.

Info:

348.4402567

Piazza Silvagni

ore 10.30, DECORA IL TUO BIGLIETTO PASQUALE laboratorio creativo per bambini (gratuito, non è necessaria la prenotazione) a cura di Daniela Franceschelli

ore 17.00, SPETTACOLO SBANDIERATORI Gruppo Storico Combusta Revixi di Corinaldo

Itinerante in centro storico dalle ore 15.00

30anni Streghe / “LA MARCOLFA E LE ERBE MIRACOLOSE”

Performance teatrale e botanica liberamente ispirata al mondo delle guaritrici e delle erbarie

di e con Marta Mingucci

Chiesa di Santa Lucia dalle ore 15.00

PRIMAVERA IN MUSICA

esecuzione di brani musicali sacri dal pregevole organo del ‘700

Ex Pescheria dalle 15.30 alle 16.15

Conferenza sul tema ‘IL MONDO DELLA ECO-BIOCOSMESI’

L’importanza di utilizzare cosmetici ecobiodermocompatibili

Relatrice: Karen Pruccoli

Sala Consiglio Comunale ore 16.30

Rosella Pastorino presenta “LE ASSAGGIATRICI”

Quarto incontro di ‘Itinerari Letterari’, a cura di Rapsodia Associazione.