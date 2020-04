San Marino: da Kemin Textiles 10.000 euro per l’Ospedale e 50% di stipendio in più per chi non può lavorare da casa

Kemin Textiles, azienda proprietaria del marchio Garmon, leader nelle soluzioni chimiche dedicate al finissaggio in capo, ha organizzato una raccolta fondi interna all’azienda per supportare i malati sammarinesi di Covid-19.

La raccolta fondi ha permesso di raccogliere una cifra pari a 10.000 euro ed è frutto di una donazione da parte dell’azienda e della cessione spontanea da parte di dipendenti e collaboratori di una quota dello stipendio di aprile. La somma raccolta sarà devoluta alla Protezione Civile di San Marino, responsabile della raccolta fondi per l’Ospedale di Stato, e aiuterà il personale medico e sanitario a curare i malati di Covid-19 ospitati all’interno della struttura.

Un’altra misura, resa possibile dalla generosità dell’azienda, ha permesso di incrementare lo stipendio dei dipendenti che, per la natura del loro lavoro, non potevano svolgere lo smart working. A queste persone durante l’emergenza Coronavirus verrà riconosciuta una paga giornaliera superiore del 50% per ogni giorno di lavoro trascorso presso la sede di Strada Acquasalata.

Infine, l’azienda ha previsto un supporto psicologico gratuito ai dipendenti che dovessero aver bisogno di aiuto durante la difficile emergenza a cui il territorio sammarinese e italiano sono sottoposti.

Il Presidente Kimberly Nelson ha commentato così le misure attuate dall’azienda: “Anche se Kemin Textiles è parte di un più grande gruppo multinazionale americano, dobbiamo sempre tenere a mente le realtà locali dove operiamo e dove alcuni dei nostri dipendenti vivono, in questo caso San Marino. È importante per noi riconoscere lo spirito di comunità e offrire il nostro contributo, in ogni modo possibile. A parte questo” continua il Presidente “sono davvero orgogliosa del duro lavoro dimostrato dai nostri dipendenti, chi si reca in azienda e chi lavora da casa, e della loro dedizione nel continuare a servire i nostri clienti in questo difficile momento”.

Già dalla fine di febbraio Kemin Textiles, in conformità a quanto previsto dai decreti sammarinesi, aveva attuato una serie di misure volte a tutelare la salute dei propri dipendenti: lavoro da casa, dotazione di materiale sanitario (mascherine, gel igienizzanti, guanti) per chi si reca in azienda, controllo della temperatura all’ingresso e sanificazione degli ambienti di lavoro. Le ulteriori azioni della raccolta fondi e l’incremento del salario, misure straordinarie e non previste dai decreti, sottolineano l’attenzione dell’azienda nei confronti dei propri dipendenti e di tutto il territorio sammarinese.

Kemin Textiles

Kemin Textiles Srl, attraverso il brand Garmon, è leader nello sviluppo e nella commercializzazione di soluzioni chimiche innovative per l’industria del denim e dell’abbigliamento. L’azienda è riconosciuta a livello internazionale come un simbolo di evoluzione pionieristica, in nome di un futuro migliore.

Dalla sua nascita nel 1982, il brand Garmon si è affermato come punto di riferimento nel settore. Con la sua storia e il suo impegno, il marchio rappresenta un esempio di innovazione, di qualità dei prodotti e di avanguardia nelle pratiche sostenibili.

Con stabilimenti produttivi in San Marino, Brasile, Cina, India e Turchia, l’azienda opera in più di 30 paesi attraverso un network commerciale di agenti e sussidiarie. La presenza globale assicura un’assistenza tecnica nelle aree strategiche intorno al mondo, così come una distribuzione capillare dei prodotti chimici e del relativo know-how.

Kemin Industries

Kemin Industries (www.kemin.com) è un produttore mondiale di ingredienti focalizzato nel miglioramento della qualità di vita per più di 3,8 miliardi di persone ogni giorno. Kemin Industries offre più di 500 specialità di ingredienti dedicati alla salute umana e animale, l’acquacultura, il cibo per animali domestici, il settore nutraceutico, le tecnologie alimentari, le tecnologie per le coltivazioni e per l’industria tessile.

Per più di mezzo secolo Kemin ha applicato la sua scienza per risolvere le sfide del settore ed offrire soluzioni di prodotto ai clienti di più di 120 paesi. Kemin fornisce ingredienti per nutrire una popolazione in crescita, con un costante impegno verso la qualità, la sicurezza e l’efficacia dei nutrienti e dei prodotti per la cura della salute.

Fondata nel 1961, Kemin è un’azienda privata, gestita dalla stessa famiglia di proprietari, con più di 2.800 addetti in tutto il mondo ed attiva in 90 paesi. Possiede stabilimenti produttivi in Belgio, Brasile, Cina, India, Italia, Russia, San Marino, Singapore, Sud Africa e negli Stati Uniti.