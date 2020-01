San Marino, Laura Curino per la Giornata della Memoria porta in scena “La lista”

Lunedì 27 gennaio, al Teatro Titano (ore 21), in occasione della Giornata Internazionale di commemorazione in memoria delle vittime dell’Olocausto, arriva a San Marino Teatro lo spettacolo “La lista – Salvare l’arte”: il capolavoro di Pasquale Rotondi, ovvero la storia di Pasquale Rotondi, Schindler dell’arte italiana.

A raccontare la vicenda dell’eroe silenzioso e gentile Pasquale Rotondi, storico dell’arte Soprintendente alle Gallerie e alle Opere d’Arte delle Marche cui venne affidata la delicata missione durante la Seconda Guerra Mondiale, è Laura Curino autrice e attrice torinese, tra le principali protagoniste del teatro di narrazione, nel monologo di cui è autrice e interprete e che ha allestito con la collaborazione amichevole di Gabriele Vacis.

Narra così dell’uomo che ha salvato quasi 10.000 preziosissime opere d’arte italiane dalla rapacità nazista e dalla distruzione bellica. Il tutto nel più grande segreto. Un uomo che è stato capace di prendere decisioni difficilissime, a volte andando contro gli ordini dei suoi superiori e mettendo in pericolo la sicurezza sua e della sua famiglia.

E’ l’otto settembre 1943. Il governo si sgretola. Viene proclamata la repubblica di Salò. I ministeri lasciano Roma. Nessuno da più ordini chiari, e c’è anche chi dà ordini irresponsabili che vanno contro l’interesse dei cittadini e quindi dello Stato.

E’ qui che Rotondi, obbedendo solo alla sua coscienza etica e al suo senso di responsabilità, diventa eroico. Lo si deve a lui se i nazisti non sono riusciti a mettere le mani sui Giorgione, Tintoretto, Piero della Francesca, Lotto, Mantegna, Donatello, Correggio, Caravaggio, Tiepolo e tanti altri capolavori delle Marche, del Veneto e della Lombardia, di Roma e di Napoli, mentre a Firenze e nel resto d’Italia riuscirono invece a depredare i musei e la loro rapina non è ancora stata del tutto sanata. E’ un racconto di avventura, di luoghi preziosi molto vicini a noi (Palazzo Ducale di Urbino, Rocca di Sassocorvaro, Residenza del Principe di Carpegna), di opere di immenso valore portate in salvo da un pugno di persone senza denaro e senza strumenti.

Solo l’intelligenza e la capacità organizzativa di un uomo come Rotondi poteva farcela, contro tutto e contro tutti.

«Il patrimonio artistico è mediazione e viaggio tra le epoche e racconto immediato di emozioni che hanno costruito le nostre identità: non può essere custodito e tramandato se non ce ne occupiamo tutti», dice Laura Curino che con il titolo La lista, salvare l’arte: il capolavoro di Pasquale Rotondi fa una chiamata alle armi perché non si sottovaluti la ricchezza culturale in nome di crisi e altre priorità.

E’ una storia che dà coraggio, fa riflettere sul significato della parola responsabilità, e ci porta in una storia mozzafiato che meriterebbe un grande film.

I biglietti sono acquistabili sul sito www.sanmarinoteatro.sm oppure il giorno stesso dello spettacolo presso il Teatro Titano dalle ore 17.