San Marino: “L’emergenza coronavirus è finita”

“I numeri parlano di un’emergenza che è alle spalle, ora dobbiamo fare in modo che lo sia in modo definitivo”. L’annuncio è del dottor Massimo Arlotti, commissario all’emergenza Coronavirus a San Marino.

E numeri dicono che anche oggi, per il ventiquattresimo giorno consecutivo, sul Titano il covid-19 non ha fatto vittime, fermando il conto dei lutti a quota 41. Che i nuovi positivi sono 9, ma nessuno è stato ricoverato e che sono stati scoperti su ben 90 tamponi. C’è un guarito in più, per un totale di 220 persone fuori dall’incubo.

In ospedale restano tre pazienti, uno dei quali in terapia intensiva-semintensiva, gli altri in isolamento.

Dall’inizio dell’epidemia sono stati 656 i contagiati a San Marino; 395 sono ancora positivi, 392 dei quali seguiti a casa loro dai sanitari. Sono state 2020 le persone in quarantena; 499 sono ancora attive, comprese quelle di 42 sanitari e 14 appartenenti alle forze dell’ordine. Sono terminate quindi 1521 quarantene.

Finora sono stati effettuati 3.700 tamponi su 2046 persone. Mentre i test sierologici sono stati fin qui 7.900; proseguiranno a tappeto e fin qui anch’essi, ha commentato Arlotti, “hanno dato numeri incoraggianti”. La percentuale complessiva dei positivi sammarinesi si attesta sul 4%, che si alza leggermente al 4,5% fra i frontalieri.

Il dottor Arlotti ha anche sottolineato come a San Marino si sia riusciti a impedire che il virus facesse strage nelle residenze per anziani, “come invece è successo purtroppo in Italia e anche nelle regioni Emilia Romagna e Marche”.