San Mauro: il Rimini in 10 per un tempo espugna il campo della Sammaurese. 1-2

Sammaurese – Rimini 1-2

Sammaurese: Maniglio, Gurini, Della Vedova (79° Guatieri), Vesi, Chiwisa (80° Rrasa), Gregorio (80° Cianci), Nicoli, Pasquini (46° Scarponi), Manuzzi, Bonandi, Sabba (66° Jassey).

In panchina: Solazzo, Patrignani, Lombardi, Mantovani.

Allenatore: Protti.

Rimini: Adorni, Valeriani, Simoncelli, Arlotti (88° Ceccarelli), Giua (62° Battisti), Nanni, Diop, Canalicchio, Ricciardi (80° Pari), Lugnan (86° Manfroni), Vuthaj.

In panchina: Scotti, Sambou, Pecci, Nanni, Aprea. Allenatore: Mastronicola.

Arbitro: Gianmarco Vailati di Crema.

Guardalinee: Sbardella di Belluno e Tortolo di Basso Friuli.

Reti: 58° Gurini, 70° Arlotti (rig.), 71° Valeriani.

Espulso: 46° Diop per doppia ammonizione.

Opposte motivazioni per le due squadre in campo. I romagnoli di San Mauro per acciuffare la matematica salvezza, i rivieraschi per agganciare i play off. Obiettivo centrato, per ora, solamente dai biancorossi. E pensare che la partita si era messa davvero male, dall’inizio della ripresa, con l’espulsione di Diop per doppia ammonizione in pieno recupero della prima frazione di gioco.

La conseguenza è che Mastronicola rientra in campo con il solo Vuthaj in attacco.

Dopo un primo tempo che non ha fatto segnare azioni degne di nota, la seconda parte ha visto i giallorossi padroni di casa, forti della superiorità numerica, portarsi ripetutamente in avanti, con il meritato vantaggio, al 58°, con un colpo di testa di Gurini, sull’ennesimo calcio d’angolo, questa volta battuto da Sabba (uno dei migliori dei padroni di casa). Sull’incornata del difensore, palla sul palo e carambola nel sacco. 1 a 0.

Poi in 2 minuti, all’altezza del 70°, i biancorossi ribaltano il risultato. Prima un tiro di Vuthaj per Battisti, la cui conclusione viene intercettata con un braccio da Vesi porta al rigore. Arlotti trasforma per il pareggio.

Poi, dopo solo un giro di lancette, Simoncelli passa in area per Vuthaj, solo corner. Dagli sviluppi Nanni tocca per Valeriani che insacca.

La gara termina dopo 5 minuti di recupero con i padroni di casa costantemente in forni senza successo. Finisce 2 a 1 per il Rimini che, per ora è nei play off.

Classifica – prime posizioni:

Aglianese 64

Fiorenzuola 62

Lentigione 61

Prato 47

Rimini 45

Real Forte Querceta 43