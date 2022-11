Santarcangelo: Clari Silvia si aggiudica il Palio della Piada

Grande successo per la 23.a edizione del Palio della Piada, organizzato dalla Pro Loco santarcangiolese.

Gli agguerriti concorrenti si sono sfidati a colpi di mattarello. Un pubblico vivace e partecipe ha assistito alla competizione incitando i concorrenti.

37 partecipanti, di cui 11 uomini: 12 per la categoria giovani, 12 per le zone, 13 per gli over.

Vincitrice assoluta del Palio la santarcangiolese Clari Silvia, prima classificata anche nelle categoria over.

E’ stato ricordato il pittore concittadino Giuseppe Boschetti, recentemente scomparso. La Pro Loco ha omaggiato la vincitrice anche con una litografia dell’artista.

Primo tra i giovani Troina Salvatore mentre ha primeggiato per le zone la sanvitese Cecchi Antonella. Sono stati consegnati premi a tutti i partecipanti.

In occasione del Palio è stata premiata anche la Bottega 50, prima classificata per il concorso la Pida di becch. E’ stato consegnato il sigillo da imprimere sulle piadine col simbolo di San Martino “le corna”.

Info:

0541 624270