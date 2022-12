Santarcangelo: costerà 270mila euro la manutenzione del cavalcaferrovia di via Tosi

La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza del cavalcaferrovia di via Tosi: 270mila euro il costo dell’intervento, che verrà co-finanziato per 170mila euro dal Pnrr. Un ulteriore contributo – circa 5mila euro – arriva dal Ministero dell’Interno, mentre per la restante parte interverrà l’Amministrazione comunale con risorse proprie per 95mila euro.

Dopo l’esito positivo delle verifiche eseguite sulla sicurezza statica e sismica del ponte, entro la fine dell’anno saranno avviate le procedure per l’affidamento dei lavori, che prevedono la rimozione dei giunti esistenti e l’installazione di nuovi raccordi formati da elementi in gomma, rinforzati con inserti metallici vulcanizzati. L’intervento più consistente riguarda però i guardrail delle rampe del cavalcavia, che saranno completamente sostituiti, mentre alcune porzioni di calcestruzzo, degradate per effetto dell’acqua piovana, verranno demolite e ripristinate mediante l’applicazione di nuova malta cementizia.

“Quello sul cavalcaferrovia di via Pasquale Tosi è un intervento che si inserisce nelle opere complessive di miglioramento di un’area altamente frequentata e trafficata”, dichiara la vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici Pamela Fussi.

“Tra gli interventi più rilevanti di prossima realizzazione – prosegue la vice sindaca – figurano la rotatoria tra via Tosi, via Antica Emilia e la SP136, la messa in sicurezza idraulica di via del Duro, la manutenzione straordinaria di un tratto di via Bargellona e il tombinamento del fosso di via Tosi, questi ultimi realizzati dal privato nell’ambito di un accordo urbanistico, fino ad arrivare all’intervento sul cavalcavia ferroviario”.